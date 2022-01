Odkrili so ostanke morskega zmaja #video

Naravovarstvenik Joe Davis je februarja lani naključno odkril ostanke desetmetrskega fosila. Med rutinskim praznjenjem lagune v naravnem rezervatu v Rutlandu je v vodi zagledal nekaj nenavadnega. Sprva je mislil, da so samo kamni ali grebeni, kmalu zatem pa je sklenil, da je njihov videz preveč organski. Poklical je okoliške oblasti, da so pripeljale skupino strokovnjakov. Odkrili so fosilizirane ostanke ihtiozavra.

Ti morski plenilci so živeli v obdobju pred 250 in 90 milijoni leti. Zaradi njihovega imena se zdi, da so bili ihtiozavri pripadniki dinozavrov, a ni tako, saj spadajo v družino vodnih plazilcev in so daljni sorodniki kuščarjev in kač.

The fossilised remains of Britain’s largest ichthyosaur, colloquially known as a ‘Sea Dragon’, has been discovered at Rutland Water Nature Reserve. It is the biggest and most complete skeleton of its kind found to date in the UK!



Read more here 👉 https://t.co/NmmZMnloB6 pic.twitter.com/45Lnks4Zu5 — Rutland Water Nature Reserve (@RutlandWaterNR) January 10, 2022

Čeprav je najdišče ostankov od obale odmaknjeno kar 50 kilometrov, so paleontologi pojasnili, da je bila morska gladina pred 200 milijoni let višja, kot je danes.

Upravnik rezervata Rutland Anglia Water zdaj išče sredstva, da bi fosilu ihtiozavra omogočili obstanek na tem območju, kjer bi si ga lahko ogledali tudi obiskovalci.

Ihtiozavri so bili mogočni plazilci podobne oblike kot današnji delfini in so zrasli do dolžine 25 metrov. Zaradi velikih oči in zobovja so poznani pod imenom morski zmaji. Izumrli naj bi pred 90 milijoni let. Foto: Nobu Tamura