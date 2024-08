Dodik po obisku šefa Cie v Sarajevu ne nasprotuje ozemeljski celovitosti BiH

"Republika Srbska ni nikoli oporekala suverenosti in ozemeljski celovitosti BiH v skladu z daytonskim sporazumom ter odcepitev ni bila nikoli naša politika," je v sredo na družbenem omrežju X zapisal predsednik Republike Srbske in vodja največje stranke Srbov v BiH, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD).

Dodik je ob tem še poudaril, da ima Republika Srbska po daytonskem sporazumu pravico do političnega boja za svoj status. "BiH je zveza dveh enakopravnih entitet in treh konstitutivnih narodov, zato je spodbudno stališče gospoda Burnsa, da odgovornost za delovanje države nosijo vse etnične skupnosti," je dodal.

Šef Cie v Sarajevo in Beograd zaradi vpliva Kremlja

Direktor Cie se je med obiskom v Sarajevu srečal z direktorjem obveščevalno-varnostne agencije BiH (SOA) Almirom Džuvom, člani predsedstva BiH in zunanjim ministrom BiH Elmedinom Konakovićem. Tema pogovorov je bila po poročanju tamkajšnjih medijev, ki navajajo neimenovanega uradnika ameriške vlade, tudi Dodikova napoved o odcepitvi.

Burns je po Sarajevu po pisanju portala srbskega časnika Danas že v torek zvečer odpotoval v Beograd, kjer se je sestal z direktorjem srbske varnostno-obveščevalne agencije (Bia) Vladimirjem Orlićem.

Burnsov obisk v Sarajevu in Beogradu analitiki v BiH pripisujejo vplivu Kremlja v regiji ter odcepitvenim težnjam proruskih politikov iz Republike Srbske.

"Prepričan sem, da gre za resno težavo, ker direktor Cie redko odhaja na takšne misije in to javno objavlja. Domnevam, da je eden od razlogov rastoči škodljivi vpliv Srbije in Rusije na Balkanu," je za mrežo Radio Slobodna Evropa ocenil zgodovinar in sodelavec Instituta Wirth za avstrijske in srednjeevropske študije Univerze Alberta iz Kanade Srđa Pavlović.

Direktor Cie je bil na obisku v BiH nazadnje leta 2016, ko je ameriško obveščevalno agencijo vodil John Brennan. Tema takratnih pogovorov je bil prispevek BiH k svetovnemu boju proti terorizmu.