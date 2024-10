Teden dni pred ameriškimi volitvami je jasno samo nekaj. Nič še ni odločeno. Meritve javnega mnenja kažejo na skoraj popolno izenačeno podporo javnosti za oba kandidata. Stavnice medtem napovedujejo zmagoslavje Donalda Trumpa, ameriški Nostradamus pa stavi na demokratko Kamalo Harris. Vendar če so pretekle volitve pokazale karkoli, so to, da lahko o naslednjem ameriškem predsedniku v državi z okoli 300 milijonov prebivalcev odloči tudi le nekaj deset tisoč glasov iz prave zvezne države.

Odstotna točka. Ali dve. Takšna je že tedne razlika v podpori med demokratsko kandidatko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom. V raziskavah javnega mnenja največjih medijev v ZDA sicer z rahlo prednostjo vodi Harrisova. Vendar ni bilo vedno tako. In ali so ankete sploh relevantne? Medtem ko mediji zapravljajo milijone za meritve javnega mnenja, pa ljudje stavijo svoj denar na zmago Trumpa. Tako namreč kažejo stavnice. Vendar za začetek poglejmo, kaj pravi danes še vedno najverodostojnejši način napovedovanja prihodnosti – meritve javnega mnenja.

Kamali Harris preboj ni uspel

Glede na ankete New York Timesa, BC News in YouGov je v obdobju od konca julija do prvih dni avgusta imel Trump večjo podporo kot Harris. Vendar je treba spomniti, da ona v tem času sploh še ni uradno prevzela štafete demokratske stranke, uradna kandidatka je postala 23. avgusta, mesec dni po najavi Joeja Bidna, da se ne bo potegoval za nov mandat. Trump je torej imel večjo podporo v primerjavi s Harris v času, ko je bil še uradni kandidat Biden. Po njegovem odstopu pa je prednost Trumpa v primerjavi s kandidatko demokratov hitro izginila.

Vendar Kamali Harris kljub pričakovanjem demokratov ni uspelo ustvariti preboja v podpori. Od tri do štiri odstotne točke višja podpora od Trumpa je največ, kar so merilci javnega mnenja namerili upu demokratske stranke. Pa so ankete sploh pomembne? Spomnimo, leta 2016 so vsi merilci javnega mnenja zmago napovedovali Hillary Clinton.

Kaj je šlo narobe? Zmaga Donalda Trumpa proti Hillary Clinton na volitvah leta 2016 je presenetila vse, tudi Trumpa. Ankete so ves čas napovedovale zmago Clintonove. Zato so bile po volitvah opravljene mnoge analize, kako so se lahko merilci javnega mnenja zmotili. To so glavni zaključki različnih študij in analiz:



Pristranskost zaradi "neodgovorov" Anketarji so podcenili Trumpovo podporo tudi zaradi pristranskosti pri "neodgovorih". Določene skupine volivcev, zlasti belci brez visokošolske izobrazbe – demografska skupina, ki je večinoma glasovala za Trumpa –, se niso pogosto odzvali na sodelovanje v anketah. Ta segment volivcev je bil zato premalo zastopan v anketah, kar je rezultate teh nagnilo v korist Clintonove (Vir: Pew Research center)​. Sramežljivi Trumpovi volivci Pojavil se je fenomen, znan kot učinek "sramežljivega Trumpa," kjer so nekateri Trumpovi podporniki oklevali pri izražanju svoje prave preference zaradi družbene pristranskosti. Ta zadržanost je bila manj opazna v spletnih anketah, a je bila prisotna v telefonskih intervjujih, kjer so se anketiranci počutili pod pritiskom, da se ne bi odkrito izrekli za Trumpa, kar je vplivalo na natančnost anket (Vir: RAND)​. Neupoštevanje izobrazbe volivcev Mnoge ankete niso prilagojene izobrazbi volivcev. Clintonova je imela znatno prednost med volivci z visokošolsko izobrazbo, vendar je bila ta skupina v anketah preveč zastopana, kar je povzročilo precenitev njene podpore. Anketarji, ki te prilagoditve niso izvedli, so spregledali veliko priljubljenost Trumpa med volivci brez visokošolske izobrazbe, zlasti na srednjem zahodu ZDA (Vir: Literary Hub)​. Modeli udeležbe na volitvah in dogodki pred volitvami Uporabljeni modeli za napovedovanje volivcev so bili manj učinkoviti zaradi nepričakovanih sprememb v udeležbi, zlasti v zadnjih tednih pred volitvami. Dogodki, kot je bila ponovna FBI-preiskava elektronske pošte Clintonove, so morda okrepili Trumpove podpornike, hrkati pa oslabili bazo Clintonove, kar je vplivalo na udeležbo in natančnost anket tik pred volitvami (Vir: Politico)​.

Američani, ki radi tvegajo svoj denar, stavijo na Trumpa

Vsem gledalcem Evrovizije je koncept stavnic zelo znan. Stavnice so se pri napovedovanju, kdo izmed nastopajočih na Evroviziji bo dobil največ podpore gledalcev, v večini primerov izkazale za relativno točne. In kaj stavnice napovedujejo za letošnje ameriške volitve? Zmago Trumpa. Vendar …

Uporabniki ene izmed največjih stavnic na svetu Betfair svoj denar stavijo na Trumpa. Ob pisanju članka je na Trumpa stavilo 60 odstotkov, na Harris pa okoli 40 odstotkov ljubiteljev stav. V začetku tega tedna je stavnica ponujala vsem, ki so hoteli svoj denar staviti na izid volitev, kvote v višini 4/6 za Trumpa in 13/8 za Harris.

To v teoriji pomeni, da če ste stavili sto evrov na zmago Trumpa in ta tudi zmaga, boste zaslužili skoraj 67 evrov. Stava na Harris pa vam bo v primeru njene zmage prinesla kar 162,5 evra zaslužka.

Pri stavnici Betfair, kjer vsak teden objavljajo članke na temo ameriških volitev, sicer opozarjajo, da s trenutnimi kvotami republikancu ne dajejo "velike" možnosti za zmago. Temveč le "malo večje" kot pa Harris.

So stave prirejene?

Tudi na preostalih stavnicah ljudje stavijo na zmago Trumpa (podatki so bili aktualni v ponedeljek):

BetOnline: zmaga Trump (63 odstotkov) – zmaga Harris (36 odstotkov)

Bovada: zmaga Trump (64 odstotkov) – zmaga Harris (36 odstotkov)

Polymarket: zmaga Trump (63 odstotkov) – zmaga Harris (32 odstotkov)

Smarkets: zmaga Trump (58 odstotkov) – zmaga Harris (38 odstotkov)

Vendar naj bi bogataši, ki jim mnogi mediji očitajo vmešavanje v demokratične volitve, svoj odtis pustili tudi v svetu stav. V začetku septembra je nekdo na stavnici Polymarket stavil 45 milijonov ameriških dolarjev na zmago Trumpa. Zgodba je bila tako zanimiva, da je pritegnila tudi največje ameriške medije, ki so takrat poročali o dogajanju. In kaj je bilo v ozadju?

Stavničarji so javnost obvestili, da je 45 milijonov ameriških dolarjev na Trumpovo zmago stavil Francoz po imenu Michel. Njegova stava naj ne bi bil poskus manipulacije stavnic in posledično javnega mnenja, temveč iskrena vera v zmago republikanca. To so iz Polymarketa odgovorili na vprašanja New York Timesa.

Bidna v Belo hišo poslalo le 0,03 odstotka Američanov

Tako kot v vsaki zreli demokraciji na koncu vsakih volitev ne odločijo ne stavnice in ne "verniki", temveč sredinski volivci, ki enkrat dajo svoj glas levemu taboru, drugič desnemu. Še bolj specifična situacija je v ZDA, kjer zaradi elektorskega sistema volitev in zveznih držav na koncu o predsedniku ZDA lahko odloča le nekaj deset tisoč ljudi.

Bidna je leta 2020 v Belo hišo poslalo 43 tisoč volivcev (0,03 odstotka Američanov) iz nihajočih zveznih držav Wisconsina, Georgie in Arizone. Da ne bo pomote, tudi Trump je Hillary Clinton leta 2016 premagal na krilih 80 tisoč glasov, s katerimi je osvojil ključne nihajoče zvezne države in tako zbral več kot 270 elektorskih glasov.

Da morda ameriški volilni sistem potrebuje prenovo, se govori že veliko časa, vendar – tako kot v Sloveniji – Američani niso naredili še nobenega pravega koraka naprej. Največji argument kritikov sistema elektorjev je, da imajo posamezni elektorji v resnici različno "težo". Za primerjavo: leta 2020 je posamezni elektor Teksasa predstavljal voljo 763 tisoč volivcev, posamezni elektor Wyominga pa 195 tisoč volivcev.

Sedem

In katere bodo zvezne države, ki bi lahko letos izbrale naslednjega predsednika ZDA? Analitiki se strinjajo, da bodo za zmago odločilni izidi v le sedmih državah z okrog 18 odstotki prebivalstva ZDA. To so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina, kjer izid glede na ankete ni odločen vnaprej, poroča STA.

Za zmago na predsedniških volitvah mora kandidat osvojiti najmanj 270 od skupaj 538 elektorskih glasov. Pensilvanija ima 19 elektorjev, Michigan, kjer imajo demokrati zaradi podpore Izraelu težave pri volivcih arabskega rodu, 15, Wisconsin pa deset.

Harris mora v teh treh državah nujno zmagati, sicer bo morala nadoknaditi izgubljeno v štirih preostalih državah, ki pa so razen Nevade bolj republikanske in ima Trump v njih boljše izhodišče. Severna Karolina in Georgia sta upravičeni do 16 elektorjev, Arizona jih ima devet in Nevada šest.

Biden je leta 2020 presenetil ter osvojil Georgio in Arizono, vendar ima tam Trump glede na ankete pred volitvami še največjo prednost, čeprav je tudi ta večinoma v okviru statistične napake.

Obstaja teoretična možnost, da lahko Harrisova zmago, zagotovi tudi okrožje Nebraske okoli glavnega mesta Omahe, kjer ji ankete napovedujejo osvojitev enega elektorja.

Kaj pa pravi ameriški Nostradamus?

Ankete napovedujejo zmago Harrisovi, stavnice Trumpu. Kaj pa pravi "ameriški Nostradamus"? Zgodovinar Allan Lichtman je septembra napovedal, da bo letos na volitvah zmagala Kamala Harris. Lichtman si je vzdevek prislužil ameriški Nostradamus, ker je pravilno napovedal rezultate vseh ameriških volitev od leta 1984. No, razen poraza Ala Gora proti Georgeu Bushu mlajšemu.

77-letni Lichtman je sicer nasprotoval demokratom v njihovi želji, da se zdajšnji ameriški predsednik odpove ponovni kandidaturi. Kljub temu pa je v analizi, katere rezultate je objavil v začetku septembra, napovedal zmago Kamali Harris.