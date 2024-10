Tim Walz, nekdanji veteran nacionalne garde, ki nagovarja delavske volivce

Tim Walz je nekdanji učitelj in veteran nacionalne garde ZDA, ki ga je demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris avgusta imenovala za svojega kandidata za podpredsednika. Walz je od leta 2018 guverner zvezne države Minnesota, pred tem je bil 12 let član zveznega kongresa. Med drugim ga zaznamuje ljudski, preprost in oster pristop.

Timothy James Walz se je rodil 6. aprila 1964 v zvezni državi Nebraska. Pri 17 letih se je pridružil nacionalni gardi ZDA, kjer je služil 24 let.

Demokrat, ki je zastopal pretežno republikansko okrožje

Po opravljeni diplomi je postal učitelj in nekaj mesecev poučeval tudi na Kitajskem, in sicer kmalu po pokolu na Trgu nebeškega miru spomladi leta 1989. Kasneje je v Nebraski in nato Minnesoti poučeval geografijo in bil trener ameriškega nogometa. V tem času je spoznal tudi ženo Gwen Whipple, s katero ima dva otroka.

Med poučevanjem je dopolnil svojo izobrazbo, nato pa vstopil v politiko in bil leta 2006 izvoljen v zvezni kongres. Walz se je po navedbah medija Politico od prvega dne predstavljal kot sredinski politik, osredotočen na stik z volivci. Ideološko ga je sicer kot demokratskega kongresnika, ki je zastopal pretežno republikansko okrožje, težko opredeliti.

Večkrat našel skupni jezik z republikanci

Kot kongresnik je denimo zagovarjal ukrepe v prid veteranom in delavcem, podprl je prizadevanja za omejitev ogljičnih izpustov in dostopno zdravstveno oskrbo. Večkrat pa je našel skupni jezik tudi z republikanci – med drugim je podprl nadaljnje financiranje vojne v Afganistanu in strožje preverjanje priseljencev.

Tim Walz in njegova žena Gwen na predvolilnem shodu Foto: Guliverimage

Walz je bil leta 2018 izvoljen za guvernerja Minnesote. Zvezno državo je vodil skozi burno obdobje pandemije covid-19 in protestov zaradi policijskega nasilja v Minneapolisu, ki so prerasli v obsežno protirasistično gibanje. Zaradi svojih potez je bil večkrat deležen kritik, zlasti s strani republikancev.

Progresivna politika v drugem guvernerskem mandatu

Kljub temu je bil leta 2022 znova izvoljen na guvernerski položaj, zlasti v njegovem drugem mandatu pa so demokrati v Minnesoti uvedli več progresivnih ukrepov, kot so strožje omejitve na področju orožja, zaščita pravic delavcev in plačan dopust, financiranje šolske prehrane in investicije v cenovno dostopna stanovanja.

Nekateri vidni republikanci so njegove poteze v Minnesoti označili kot preveč radikalne, njegovi zavezniki pa na drugi strani verjamejo, da lahko Walz v času izredne politične polarizacije v ZDA okrepi podporo demokratov med volivci na podeželju in tistimi, ki pripadajo delavskemu razredu.

Preprost in oster nastop

Walza po navedbah analitikov zaznamuje preprost in oster pristop. Guverner, ki pred podpredsedniško kandidaturo zunaj domače Minnesote ni bil posebej poznan, je med drugim pritegnil pozornost z očitki na račun republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa in njegovega podpredsedniškega kandidata J. D. Vancea, ki ju je označil za čudna.

Tima Walza zaznamuje ljudski, preprost in oster pristop. Bo morda prav on tisti jeziček na tehtnici, ki bo Kamali Harris pomagal zmagati v zveznih državah, ki so del t. i. zarjavelega pasu? Foto: Guliverimage

Vance in Walz sta se v začetku meseca soočila tudi pred kamerami, po soočenju pa je v medijih obveljal vtis, da je šlo za prikaz tipične prijaznosti ameriškega srednjega zahoda, od koder oba izhajata. Za razliko od Trumpa in Kamale Harris, ki sta si na soočenju izmenjala kar nekaj ostrih besed, sta namreč podpredsedniška kandidata razpravljala vljudno in spoštljivo.

Zakaj so demokrati izbrali Walza

Demokrati upajo, da jim bo Walz prinesel prednost s kombinacijo dolgoletnih političnih izkušenj in ljudskega pristopa. Kot zagovornik naprednih politik naj bi pritegnil tradicionalne podpornike demokratske stranke, po drugi strani pa s podeželsko perspektivo nagovoril tudi neodvisne in bolj konservativne volivce.