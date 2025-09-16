Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Tyler Robinson priznal krivdo za umor Charlieja Kirka

Tyler Robinson | "To sem bil jaz, včeraj na univerzi v Utahu. Žal mi je za vse to," se glasi eno od sporočil s profila, ki naj bi pripadal Robinsonu. | Foto Reuters

"To sem bil jaz, včeraj na univerzi v Utahu. Žal mi je za vse to," se glasi eno od sporočil s profila, ki naj bi pripadal Robinsonu.

Foto: Reuters

Osumljenec za umor 31-letnega ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka naj bi v sporočilih na platformi Discord prevzel odgovornost in priznal krivdo za atentat, je tiskovni predstavnik podjetja potrdil za televizijo CBS. Osumljenec, 22-letni Tyler Robinson, sicer v preiskavi ne sodeluje z oblastmi in ni priznal dejanja.

Robinson je po navedbah tiskovnega predstavnika Discorda prijateljem v klepetu na platformi sporočil, da za streljanjem stoji on, in to le nekaj ur, preden so ga prejšnji teden aretirali v povezavi z atentatom na Kirka na univerzi v Utahu.

"To sem bil jaz. Žal mi je." 

"To sem bil jaz, včeraj na univerzi v Utahu. Žal mi je za vse to," se glasi eno od sporočil s profila, ki naj bi pripadal Robinsonu.

Lokalne oblasti so za ameriško televizijsko mrežo CBS navedle, da se je Robinson pred aretacijo s prijatelji v skupinskem klepetu na Discordu, v katerem je sodelovalo več kot 20 ljudi, pogovarjal in šalil o streljanju.

Tiskovni predstavnik podjetja je še dodal, da notranja preiskava ni odkrila dokazov, da bi osumljenec načrtoval atentat ali spodbujal nasilje na Discordu. Sporočila pa kažejo na to, da se je nameraval predati. "Čez nekaj trenutkov se bom predal prek prijatelja šerifa, hvala za vse dobre trenutke in smeh, vsi ste bili tako neverjetni, hvala vam za vse," je zapisano v enem izmed sporočil.

Sam se je predal oblastem 

22-letni Robinson, osumljenec za umor Kirka, ki je bil minulo sredo ustreljen med nastopom na univerzi v Utahu, se je v četrtek sam predal oblastem. Zaenkrat sicer z njimi ne sodeluje, je v nedeljo povedal guverner Utaha Spencer Cox.

Vendar pa s preiskovalci sodelujejo njegovi prijatelji in družinski člani, ki naj bi med drugim razkrili njegova politična prepričanja. Med njimi je tudi sostanovalec osumljenca, ki je "v tranziciji iz moškega v ženski spol" in s katerim je bil Robinson tudi v razmerju, je še povedal Cox.

Charlie Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA, je bil eden najvidnejših desničarskih aktivistov v ZDA in zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med drugim je bil podpornik pravice do nošenja orožja, ostro je nasprotoval splavu in kritiziral pravice transspolnih oseb.

Tyler Robinson
