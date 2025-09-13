Objokana vdova umorjenega Kirka opozorila: Pojma nimate, kaj ste sprožili

Erika Kirk, vdova v sredo umorjenega ameriškega konservativnega političnega aktivista Charlieja Kirka, je v prvem nagovoru njegovim privržencem in širši ameriški javnosti napovedala, da se bo poslanstvo njenega moža tudi po njegovi smrti nadaljevalo. "Nimate pojma, kakšen ogenj ste zanetili v tej ženi. Nimate pojma, kaj ste pravkar sprožili po vsej državi in po svetu," je dejala.

36-letna Erika Kirk je v nagovoru iz pisarne pokojnega moža napovedala, da se bo misija Charlieja Kirka in njegove konservativne organizacije Turning Point USA nadaljevala močneje, odločneje, glasneje in veličastneje kot kadarkoli.

Bojni krik žalujoče vdove

Dejala je, da bo njen jok po vsem svetu odmeval kot "bojni krik" in da se zagovorniki vrednot in stališč, ki jih je zagovarjal Charlie Kirk, ne bodo nikoli predali.

Charlie Kirk je imel po mnenju mnogih političnih analitikov pred zadnjimi ameriškimi predsedniškimi volitvami ključno vlogo pri mobilizaciji mlajših volivcev v ZDA, ki so svoj glas nato namenili Donaldu Trumpu. Foto: Reuters

"Eden od njegovih motov je bil: Nikoli se ne predaj. In nikoli se ne bomo predali," je poudarila v prvem nagovoru po smrti moža, ki je v sredo umrl po tem, ko je bil med dogodkom v ameriški zvezni državi Utah ustreljen v vrat. Glavni osumljenec za umor Kirka je 22-letni državljan ZDA Tyler Robinson, ki so ga ameriški organi pregona aretirali v petek.

"Zločinci, odgovorni za atentat na mojega moža, sploh nimajo pojma, kaj so v resnici storili. Vedeti morate to: če ste mislili, da je imelo poslanstvo mojega moža silovit zagon pred njegovo smrtjo, boste videli, kaj se bo zgodilo zdaj. Pojma nimate, kaj ste pravkar sprožili po vsej državi in v svetu."

Koga je imela Kirkova v mislih s tem, ko je krivdo za smrt Charlieja Kirka naprtila "zločincem", ni pojasnila. Kirkovi privrženci so na družbenih omrežjih za umor sicer takoj okrivili ameriške demokrate oziroma celoten levi politični pol.

Erika Kirk je v svojem nagovoru ameriško mladino še pozvala, naj v srednjih šolah in na fakultetah nadaljujejo Kirkovo poslanstvo z odpiranjem novih podružnic organizacije Turning Point USA ali pa se pridružijo obstoječim.

Donald Trump in Charlie Kirk Foto: Reuters

Kirkova organizacija Turning Point USA je imela po mnenju mnogih političnih analitikov sicer morda celo odločilno vlogo v zadnjih predsedniških volitvah v ZDA, na katerih je zmagal Donald Trump. Kirk, velik podpornik in zaveznik Trumpa, je namreč mobiliziral ogromno mladih volivcev, da so na volitvah svoj glas namenili prav Trumpu.