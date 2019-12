Lastniku ustrelili psa in ga zakopali za hišo

Občan Križevcev je pomurske policiste v torek obvestil, da mu je nekdo ustrelil psa, njegovo truplo pa nato zakopal. Na robu gozda za hišo so nato res odkrili zakopanega psa. Ugotovili so, da je imel pes strelno rano.

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je bil omenjeni pes v ponedeljek okoli 13.30 izpuščen iz boksa, da bi se sprehodil po dvorišču, ki ni ograjeno. Čez nekaj časa je lastnik slišal pok in ugotovil, da psa ni na dvorišču. Žival so začeli iskati, vendar niso bili uspešni.

V torek so na robu gozda za hišo našli zakopanega pes. Policisti so ugotovili, da je pes utrpel strelno rano. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, policisti preiskujejo sum mučenja živali, so še sporočili murskosoboški policisti.