Reševalec izpod ruševin rešil mačka, ta se zdaj ne želi ločiti od njega

Belega mucka je reševalec Ali Cakas našel devet dni po rušilnem potresu in se odločil, da ga poimenuje Enkas, kar v prevodu pomeni Ruševine. A mucek se vse od takrat ne želi ločiti od svojega rešitelja, zato se je Ali odločil, da ga odpelje domov in ga posvoji. Zdaj je Enkas postal maskota gasilske enote Mardin.

Med drugim so izpod ruševin 178 ur po potresu rešili majhno črno muco, ki so ji nadeli ime Umar oz. Upanje, v mestu Hayat pa so po čudežu po 55 urah izpod ruševin potegnili kužka.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG