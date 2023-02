V Turčiji preživele iščejo le še v dveh pokrajinah

Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Turčiji se je danes povzpelo na blizu 41.000, okoli 6000 pa je žrtev v Siriji. Ker upanja za rešitev izpod ruševin skoraj ni več, se reševalne akcije končujejo. Preživele iščejo le še v dveh turških pokrajinah, v ostalih pa so uradno končane, so danes sporočili s turške agencije za naravne nesreče AFAD.

Na obisk v Turčijo je sicer danes pripotoval ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki si je s turškim kolegom Mevlutom Cavusoglujem iz helikopterja ogledal opustošenje v potresu.

Ob tem je po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu napovedal dodatnih 100 milijonov dolarjev ameriške človekoljubne pomoči Turčiji. "ZDA ostajajo zavezane, da bodo storile vse za pomoč pri reševanju in sanaciji," je Blinken zapisal na Twitterju.

Potres je prizadel 11 turških pokrajin, reševalne akcije pa se nadaljujejo le še v pokrajinah Hatay in Kahramanmaras.

V zadnjih 24 urah sicer niso našli preživelih, so pa v soboto po 296 urah rešili žensko in moškega. Njunih treh otrok niso mogli rešiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V četrtek in petek so iz ruševin rešili štiri preživele, med njimi tudi 14-letnega fanta.

Turški podpredsednik Fuat Oktay je v soboto ocenil, da je skupno število uničenih ali hudo poškodovanih zgradb okoli 105.000. Vlada sicer še ni objavila natančnega podatka o tem, koliko ljudi je ostalo brez doma. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v torek dejal le, da je bilo iz opustošenih pokrajin evakuiranih 2,2 milijona ljudi, še poroča dpa.