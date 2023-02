Izpod ruševin potegnili truplo ganskega nogometaša

Da je nogometaš Hatayspora v turški prvi ligi pogrešan, so mediji poročali že kmalu po potresu z magnitudo 7,8, ki je 6. februarja stresel Turčijo in Sirijo, v njem pa je po doslej znanih podatkih umrlo vsaj 43 tisoč ljudi. A kasneje so se pojavile informacije, da naj bi Ganca rešili izpod ruševin.

Te so se izkazale za neresnične, saj je njegov menedžer Mura Uzunmehmet v soboto za DHA povedal, da so nekdanjega nogometaša Chelseaja in Newcastla našli mrtvega, ko so ga potegnili izpod ruševin v mestu Antakya v pokrajini Hatay.

"Našli so njegovo truplo. Zdaj iščejo njegove osebne predmete, našli so tudi njegov telefon," je smrt 31-letnega nogometaša potrdil Uzunmehmet.

Živel je v luksuznem bloku

Atsu naj bi živel v luksuznem 12-nadstropnem stanovanjskem bloku Rönesans Rezidans, ki se je v potresu prevrnil. Turška policija je prejšnji teden med poskusom odhoda v Črno goro aretirala vodjo gradbenega podjetja, ki je zgradilo to stavbo, je medtem poročala turška tiskovna agencija Anadolu.

Preberite še: