Kaj se dogaja na Bledu? Sava Bohinjka onesnažena, v bližnji ribogojnici evtanazirali vseh 25 tisoč rib. #foto

Društvo za varstvo okolja Bled opozarja, da na vrhuncu turistične sezone večje količine zaudarjajočih odplak preplavljajo strugo potoka Jezernica na Bledu. Kot v današnjem sporočilu za javnost navaja društvo, se Sava Bohinjka duši v onesnaženju in razraslih algah, v bližnji ribogojnici so morali zaradi zastrupitve evtanazirati na tisoče rib.

V društvu so izpostavili, da je verjetno osnažena reka kriva tudi za prebavne težave, o katerih poročajo domači kopalci in tuji gostje bližnjega hotela ter glampinga. Ti naj bi se med časom, preživetim ob reki, okužili z okužbo, ki se odraža v črevesnih motnjah. O izbruhu bolezni so obvestili tudi območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kot so navedli v društvu, se v potok Jezernica, ki je edini iztok Blejskega jezera, iz cevi razbremenilnika čistilne naprave izlivajo večje količine sanitarnih odplak. "Potok povsem spominja na kanalizacijski kanal, voda je motna in rjavih odtenkov, veje grmov, ki obraščajo strugo, so povešene ob teži večjih ostankov sanitarnih pripomočkov," so zapisali.

Pojasnili so, da je ob iztoku cevi v potok sicer nameščena posebna naprava, ki lahko prestreže opazne, večje kose toaletnega papirja. Razbremenilnik odplake zaustavi, preden jih črpalka črpa naprej na čistilno napravo, ob viških vode se višek prelije v potok, so opozorili v društvu.

V radovljiški ribogojnici evtanazirali vseh 25 tisoč rib

To vpliva tudi na Savo Bohinjko, v katero se izliva Jezernica. Po reki se tako razraščajo alge in širi se smrad. Kot so izpostavili v društvu, je pred dvema tednoma v ribogojnici Ribiške družine Radovljica na sotočju Save na Lancovem prišlo celo do zastrupitve vseh 25 tisoč rib, ki jih je bilo treba evtanazirati.

Območje izliva in pogina rib so si ogledali tudi kranjski kriminalisti, ki so odvzeli vzorce in jih poslali v analizo. "Šele njeni rezultati nam bodo lahko razkrili, kaj se res skriva za tem, očitno vse obsežnejšim onesnaženjem," so sklenili v društvu.

S podobno problematiko se na območju Jezernice in Save Bohinjke srečujejo praktično vsako poletje. Na blejski občini vztrajajo, da čistilna naprava deluje brezhibno in da se vse, kar pride vanjo, prečisti.

Krajani na drugi strani opozarjajo, da je problem v razbremenilnikih oziroma v tem, kar se prek njih že pred čistilno napravo zliva v Jezernico. To naj bi bila posledica preobremenitve blejskega kanalizacijskega sistema, ki naj bi ga lahko dokončno uredili šele po izgradnji blejske južne obvoznice.

Vzorci vode v predpisanih okoljevarstvenih okvirjih

Anže Bizjak, direktor komunalnega podjetja Čista dolina - SHW, ki je del skupine WTE in kot koncesionar skrbi za blejsko kanalizacijsko omrežje, je že lani pojasnil, da do strnjene smrdljive pene na jezu pri Lancovem prihaja zaradi nizkega vodostaja in posledične manjšega pretoka vode ter razvoja in odmiranja rečnih alg.

O razbremenilniku v potok Jezernica je povedal, da na tem delu še vedno deluje star mešani kanal, zgrajen pred več desetletji, ko je bila takšna gradnja običajna.

Blejska občina v želji po čistejšem okolju dodatno vlaga tudi v star obstoječ mešani sistem, je zagotovil Bizjak in pojasnil, da so v preteklosti zgradili zadrževalni bazen, da pred izpustom v Jezernico z grabljami odpadno vodo očistijo vsaj grobih delcev.

Vzorci vode, kot je poudaril Bizjak, kažejo, da je na iztoku iz razbremenilnika fekalna voda že tako močno razredčena, da ne presega parametrov, predpisanih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje čistilne naprave.