Ekološko katastrofo v Ljubljani bo preiskovala policija

O ponedeljkovem poginu rib v ljubljanskem potoku Glinščica, katerega vzrok še ni povsem pojasnjen, so obveščeni tudi policisti. Ti zbirajo obvestila in preverjajo sume morebitnih kaznivih dejanj. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti so bili o poginu manjšega števila rib v Glinščici obveščeni v ponedeljek okoli 14. ure. Na kraju so posredovali gasilci, ki so opravili prve analize, te pa niso pokazale večjih odstopanj. Prav tako so bile obveščene druge službe, ki so izvedle ukrepe iz njihove pristojnosti, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

"Policisti so opravili ogled, odvzeti so bili vzorci vode in nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje sumov morebitnih kaznivih dejanj. Po opravljeni analizi vzorcev ter zbranih obvestilih o vseh okoliščinah bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo," so zapisali za STA.

Izliv cementnega mleka?

Vzrok pogina po navedbah policije še ni pojasnjen, lahko bi šlo za pomanjkanje kisika zaradi znižanega vodostaja ali pa tudi za onesnaženje vode. Okoliščine sicer po navedbah tamkajšnje ribiške družine kažejo prav na možnost onesnaženja; za pogin rib bi lahko bil namreč kriv izliv cementnega mleka z bližnjega gradbišča, je v torek povedal predsednik Ribiške družine Dolomiti Marijan Kerč.

Kerč si je v torek prizadeti del potoka ogledal skupaj z inšpektorjem za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Kot je povedal za STA, so analize vode pokazale, da vzrok za pogin rib ni prenizek pH ali pomanjkanje kisika v vodi.

"Vsega je bilo dovolj, pogin rib prav tako ni posledica nizkega vodostaja, ampak verjetno izliva cementnega mleka v Glinščico. Čeprav so to še neuradne informacije, je jasno, da naj bi pri tistem delu, ki se izteka z gradbišča, nekdo pral cementno mleko, ki je nato steklo po enem od kanalov v potok," je izpostavil Kerč in dodal, da so ribiči poginule ribe, med katerimi so bili v glavnem kleni, iz potoka odstranjevali že v ponedeljek, v torek pa jih je odpeljala veterinarska higienska služba.

To pa ni edini pogin rib v zadnjem času

Do pogina je prejšnji konec tedna prišlo v Malem grabnu v Ljubljani, kjer je poginilo približno 1,5 tone rib oz. vsi osebki vseh ribjih vrst. Prejšnji teden so pogin vsaj 50 kilogramov rib, pretežno potočne postrvi in lipana, zaznali tudi v Homški Mlinščici. Pred približno 14 dnevi so večji pogin zaznali v Gradaščici, konec junija v Nanoščici, v začetku junija pa v potoku Vrtojbica.

O poginih rib so bili obveščeni tudi policisti, ki še zbirajo obvestila. Rezultati analiz vzorcev vode sicer še niso znani, tako tudi še niso znani vzroki za pogine rib. "Tudi v teh primerih bo o vseh okoliščinah in ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še navedli na ljubljanski policijski upravi.