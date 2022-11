Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je zaradi neukrepanja ob okoljski nesreči v Uniorju predlagal razrešitev vodje inšpektorata za okolje in prostor Franca Rančigaja. To, da v podjetje ni takoj poslal inšpektorja, označujejo za nedopustno, poroča portal N1.

Ministrstvo je bilo o tem, da je v zreškem podjetju Unior 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manjša koncentracija kromovega trioksida, seznanjeno 17. novembra. Okoljski inšpektorat je bil o nesreči obveščen že na dan okvare in je kasneje sprožil inšpekcijski postopek, do dneva, ko je bila javnost z okvaro seznanjena, pa v podjetje ni poslal okoljskega inšpektorja.

Agencija za okolje in inšpektorat sta pregled po besedah pristojnega ministrstva opravila 17. novembra. Ker se inšpektorat ob omenjenem obvestilu sploh ni seznanil z dejstvi na terenu, so na okoljskem ministrstvu 18. novembra napovedali, da bodo sprožili postopek notranjega nadzora, da ugotovijo okoliščine očitno nepravočasnega ukrepanja okoljskega inšpektorata, saj je po njihovem to nedopustno.

Vzorce vzeli šele 18. novembra

Rezultati analiz agencije za okolje so sicer pokazali, da so vse izmerjene vrednosti v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo. A vzorce so v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani odvzeli šele 18. novembra, kar je dan po tem, ko so bili prek medijev obveščeni o izpustu kromovih spojin iz Uniorja.

V podjetju so obžalovali dogodek, pa tudi način komuniciranja z javnostjo. To je obžaloval tudi nadzorni svet družbe, ki je izrazil veliko skrb nad bistveno prepoznim obveščanjem javnosti in nadzornega sveta ter tudi pozno izvedbo meritev vplivov družbe Unior. Ob tem je zahteval izvedbo neodvisnega revizijskega pregleda dogodka.