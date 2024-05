V podjetju Diehl Metall v Berlinu je izbruhnil obsežen požar, s katerim se bori okoli 160 gasilcev, poroča Berliner Zeitung. Ogenj je zajel tudi kemikalije, zato so prebivalce opozorili, da je v zraku mogoče zaznati strupene pline. "Prosimo, zaprite okna in vrata," so pozvali tamkajšnji gasilci. Posnetek požara si oglejte zgoraj. Skupina Diehl je med drugim prisotna v orožarski industriji in se ukvarja s proizvodnjo protiletalskih obrambnih sistemov, ki jih dobavljajo Ukrajini.