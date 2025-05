Slikovito jezero ob cesti, ki povezuje Kranjsko Goro in Vršič, je ena najbolj priljubljenih izletniških točk v Sloveniji in to povsem upravičeno.

V osrčju Julijskih Alp, tik ob vhodu v dolino Krnice in na poti proti Vršiču, leži čudovito alpsko jezero Jasna. Ta slikoviti biser v bližini Kranjske Gore je priljubljena izletniška točka za domače in tuje obiskovalce, ki si želijo pobega iz vsakodnevnega vrveža in stik z neokrnjeno naravo.

Jasno pravzaprav sestavljata dve med seboj povezani umetni jezeri ob sotočju potokov Velika in Mala Pišnica. Okolica jezera je skrbno urejena in ponuja številne kotičke za sprostitev, sprehode ter uživanje v razgledih na okoliške vrhove, med katerimi kraljuje mogočni Prisojnik oziroma Prisank.

Foto: Shutterstock

Sprehod okoli jezera je prijeten in nezahteven, zato je primeren tudi za družine z majhnimi otroki ali starejše obiskovalce. Na lesenih mostovih in razglednih ploščadih lahko občudujete odseve gora v gladini jezera, poleti pa se najpogumnejši tudi okopajo – čeprav je voda tudi sredi poletja izjemno hladna.

Ena izmed največkrat fotografiranih točk je bronasti kip legendarnega Zlatoroga, simbol alpske mitologije. Obiskovalci se radi ustavijo ob njem, saj kip stoji na pomolu z enim najlepših pogledov na jezero in gore v ozadju.

Foto: Shutterstock

V neposredni bližini jezera je več gostinskih lokalov, med njimi pa izstopa restavracija Milka v istoimenskem hotelu. Ta je leta 2022 le tri mesece po odprtju dobila Michelinovo zvezdico, leto pozneje pa že dve. Tudi če vam vrhunska kulinarika ni blizu oziroma si takšne večerje težko privoščite, še vedno lahko izkusite Michelinov pridih. Od torka do sobote namreč na terasi Milke, ki ima sijajen razgled na jezero Jasna, v času kosila strežejo koktajle, vino ali pivo v spremljavi prigrizkov.

Do jezera Jasna lahko z avtomobilom pridete iz Kranjske Gore – vožnja traja le nekaj minut, parkirišče je tik ob jezeru, a je zaradi velike priljubljenosti tega jezera pogosto povsem polno. Če imate več časa, raje vzemite pot pod noge in se iz središča Kranjske Gore do Jasne odpravite peš. Pot vam ne bo vzela veliko časa in je lepo urejena.

Foto: Shutterstock

Najboljši čas za obisk je zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko je manj obiskovalcev in je svetloba za fotografiranje najlepša. Pozimi jezero zamrzne in se spremeni v čarobno snežno pravljico, poleti pa ponuja prijetno senco in svežino.

