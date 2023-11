Slovenska turistična kmetija med najlepšimi v Evropi

Oddih na turističnih kmetijah, kjer se sproščate v naravi, se družite z živalmi in krepčate z domačo hrano, ni priljubljen le v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi. Možnosti je ogromno, takšen turizem poznajo tako v Skandinaviji kot na Iberskem polotoku, zato je včasih kar težko izbrati svojega favorita.

To so storili v nemškem spletnem turističnem mediju Reisevergnügen, kjer so sestavili izbor najlepših družinskih turističnih kmetij v Evropi, vanj pa vključili tudi eno slovensko, kmetijo Urška v Stranicah pri Zrečah.

"Spanje na seniku, opazovanje zvezd, pobiranje jajc v kokošnjaku, sodelovanje pri peki kruha in še marsikaj – bivanje na kmetiji Urška v okolici Slovenskih Konjic zagotavlja edinstvene izkušnje," so zapisali in dodali, da gospodinja Urška skrbi za pridelavo in pripravo hrane, gospodar pa je hišni vinar. Gostje te kmetije na obronkih Pohorja imajo ob kmečkem življenju na voljo tudi nekaj luksuza, med drugim zunanji bazen, džakuzi in savno.

Preostali ponudniki kmečkega turizma v izboru nemške spletne revije so razpršeni po vsej Evropi, od Nemčije in Avstrije do Nizozemske in Švedske ter Portugalske in Španije. Izbor si lahko ogledate tukaj.

