Fotogenične gugalnice na Jadranu za najboljše morske fotografije

Gugalnice na plažah so v zadnjih letih postale skoraj obvezen motiv morskih fotografij na družbenih omrežjih. Si želite letos tudi vi ustvariti takšen morski spomin? Preverili smo, kje na Jadranu lahko to storite, in izbrali pet destinacij.

Žrnovska Banja, otok Korčula

Žrnovska Banja pri mestu Korčula je s svojim slikovitim zalivom že sama po sebi vredna fotografije, v plitvini ob plaži pa stoji tudi gugalnica, kjer lahko posnamete sijajne fotografije s Pelješcem v ozadju.

Duće, Omiš

Vasica Duće pri Omišu je znana po svoji sijajni, dolgi peščeni plaži, kjer v morju niso postavili le gugalnice, ampak tudi viseče mreže. Je lahko kaj še lepšega, kot da se tik nad gladino morja zibate v viseči mreži?

Grabrova, Jadranovo

V zalivu pri Jadranovem, kvarnerskem mestecu blizu Crikvenice, v plitvini ob plaži stoji gugalnica, ki v kombinaciji s turkiznim morjem in otokom Krkom v ozadju poskrbi za prelepo kuliso.

Branac, otok Čiovo

Pri kraju Okrug Gornji na otoku Čiovo je v zalivu Branac simpatičen bar na plaži, kjer so gugalnice sicer postavili na suhem, zato pa je nad morsko blazino mogoče lebdeti na zanimivih razpetih mrežah.

Meli, otok Cres

Na plaži Meli v bližini kraja Belej na Cresu sta že beli pesek in turkizno morje odličen motiv za fotografije, to pa lahko nadgradite še s poziranjem na klopci, uokvirjeni s srcem, ali na viseči mreži nad gladino morja.

Bol, otok Brač

Na poti iz Bola proti verjetno najslavnejši jadranski plaži, Zlatemu rtu na otoku Braču, boste naleteli na bar na plaži, ki ob okrepčilu in ležalnikih ponuja tudi gugalnico za morske utrinke.

