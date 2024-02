Multimilijonarka življenje obrnila na glavo: zdaj potuje in živi v kombiju #foto

Šestintridesetletna Caitlin Pyle, ki danes živi in potuje s kombijem, je nekoč vodila uspešno lektorsko podjetje, njeno premoženje pa je bilo ocenjeno na štiri milijone dolarjev (okoli 3,7 milijona evrov), je poročal New York Post.

Z nekdanjim možem je Caitlin živela v vili na Floridi, po ločitvi leta 2019 pa je svoje življenje obrnila na glavo in podjetje prodala. Svoj dvorec z 18 sobami, za katerega je morala na leto zgolj za vzdrževanje plačevati okoli 180 tisoč dolarjev (166 tisoč evrov) in za katerega je morala po ločitvi skrbeti sama, zdaj oddaja preko Airbnbija za 25 tisoč dolarjev (23 tisoč evrov) na mesec.

Kupila kombi in ga prenovila

Po psihičnem zlomu in ločitvi je kupila kombi mercedes splinter za 88 tisoč dolarjev (81 tisoč evrov) in 102 tisoč dolarjev (94 tisoč evrov) vložila v njegovo prenovo, vključno s po meri narejeno kuhinjo.

Caitlin potuje po ZDA in preizkuša nove dejavnosti, kot je pohodništvo, hkrati pa dela na spletu kot življenjska trenerka. Obiskala je osem držav, med drugim Alabamo, Florido in Nashville, ter se preizkusila tudi v gorskem plezanju.

Živim življenje, ki sem si ga vedno želela

"Vse to počnem, da bi zadovoljila svojega notranjega otroka. Rada potujem, in to je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejela," je povedala o svojem novem načinu življenja. Kot je dodala, rastemo in se učimo celo življenje, verjame pa, da zdaj počne prav to, poleg tega je spoznala nove prijatelje in odšla na nekaj zmenkov.

Običajno se vozi od tri do štiri ure v kosu in svoj kombi parkira pred hišo znancev in prijateljev. Poleg tega za parkiranje vozila uporablja tudi aplikacije za kampiranje, mize za piknik kot začasni pisarniški prostor, sončne celice pa za uporabo wifija.

Na poti je že šest mesecev in se domov ne namerava vrniti še nekaj časa, saj ji, kot pravi, ta način življenja veliko bolj ustreza. "Včasih sem si privoščila več dragih počitnic na leto, a to ni bilo vzdržno. Zdaj živim z od 20 do 30 dolarjev (manj kot 30 evrov, op. a.) na dan in živim življenje, ki sem si ga vedno želela živeti," je še povedala Caitlin.

