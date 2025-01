Se navdušujete nad dobro hrano? Potem je to destinacija za vas.

Menemen

Za zajtrk je ena izmed najbolj priljubljenih izbir menemen. Gre za okusno jed iz jajc, paradižnika, paprike in začimb. Nekateri ji dodajo še sir ali pa celo meso, kar doda še kanček več okusa. Ta jed je pogosto na voljo v istanbulskih kavarnah, kjer jo postrežejo s svežim kruhom.

Foto: Shutterstock

Meze

Če ste v družbi, je meze idealna izbira za spoznavanje turške kulinarike. Ta jed je sestavljena iz več krožnikov, ki predstavljajo pravo eksplozijo okusov. Med najbolj priljubljene jedi spadajo humus, ezme (pikantna paradižnikova solata), baba ghanoush (pire iz pečenih jajčevcev) in dolme (polnjeni listi trte). Ta jedilni koncept je še posebej priljubljen v obalnih mestih, kjer boste ob okusni hrani uživali tudi v pogledu na morje.

Foto: Shutterstock

Kebab

Jed, ki jo poznamo tudi pri nas, je kebab. V Turčiji velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov turške kulinarike, ki navdušuje po vsem svetu. Njegova okus in priprava se razlikujeta glede na regijo. Döner kebab vsebuje tanke rezine mesa, ki se vrtijo na vertikalnem žaru. To je klasična izbira, ki jo lahko najdete skoraj povsod. Adana kebab, ki izvira iz mesta Adana, prinaša pikantne okuse mletega mesa. Prav tako ne smemo pozabiti na Iskender kebab iz Burse, kjer tanke rezine jagnjetine postrežejo s paradižnikovo omako, jogurtom in popečenim kruhom. Vsaka različica te slastne jedi ponuja edinstveno izkušnjo, ki vas bo navdušila in popeljala skozi bogate okuse Turčije.

Foto: Shutterstock

Lahmacun

Lahmacun, jed, ki jo poznamo tudi pod imenom turška pica, je tanko testo, obloženo z mletim mesom, paradižnikom, česnom in začimbami. Za piko na i mu dodajo še limonin sok in svežo zelenjavo ter vse skupaj zavijejo v zavitek. Ta okusna jed je še posebej priljubljena v Gaziantepu, kjer jo pripravljajo z ljubeznijo do detajlov.

Foto: Shutterstock

Pide

Pide je turška različica testa, ročno oblikovana v obliko čolnička. Napolnjena je z različnimi nadevi – sirnim, mesnim ali zelenjavnim. Pripravljajo jo v njihovih tradicionalnih pečeh, kar poskrbi za poseben okus, ki vas bo brez dvoma navdušil.

Foto: Shutterstock

Baklava

Baklava je sladica, ki jo poznamo skoraj vsi. To je ena najbolj kultnih turških sladic iz plasti tankega testa, orehov ali pistacije ter sladkega sirupa ali medu. Izvira iz Gaziantepa, kjer jo še danes pripravljajo po starodavni metodi.

Foto: Shutterstock

Manti

Manti so majhni cmoki, polnjeni z mletim mesom in kuhani ali pečeni, postrežejo pa jih z jogurtom ter prelivom iz začinjenega masla. Gre za pravo anatolsko specialiteto, ki jo domačini izjemno cenijo. Vsaka družina ima svojo skrivnost priprave, zaradi česar je ta jed še toliko bolj posebna.

Foto: Shutterstock

Börek

Börek je listnato testo, polnjeno z različnimi nadevi, kot so sir, špinača ali meso. Su böreği, priljubljena različica iz Istanbula, je nežna in sočna, zaradi česar je idealna za zajtrk ali malico. Ta jed bo vsekakor zadovoljila okus vsakega posameznika.

Foto: Shutterstock

Turška kava in čaj

Turčije ne zapustite, ne da bi preizkusili pravo turško kavo ali čaj. Močni okusi vas bodo prevzeli in popeljali v srce turške kulture. V Istanbulu boste našli kavarne, kjer je postrežba te kave prava umetnost. Vsekakor pa to ni le pijača, ampak tudi simbol gostoljubnosti in tradicije, kar je domačinom še posebej pomembno.

Foto: Shutterstock

Preberite še: