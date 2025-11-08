Ajdovke remizirale na prvi tekmi tretjega kroga

Rokometašice Westfrieslanda in Mlinotesta iz Ajdovščine so se na prvi tekmi tretji kroga evropskega pokala na Nizozemskem razšle z neodločenim izidom 27:27 (17:12). Povratna tekma bo 15. novembra v Ajdovščini.

Ajdovke so v drugem krogu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini izločile skopski Čair iz Severne Makedonije, na prvi tekmi tretjega kroga pa so proti tekmicam iz dežele tulipanov iztržile aktiven izid pred povratno domačo tekmo.

Zasedba iz Vipavske doline je bila v prvi polovici prvega polčasa povsem enakovredna domači ekipi, v nadaljevanju pa sprva ni našla protiorožja za njeno igro. V 42. minuti je njen zaostanek znašal šest golov (18:24), zato pa je v končnici tekme slovenska ekipa povsem zagospodarila na igrišču. Med 44. in 51. minuto je naredila delni izid 5:0 in povsem zadihala za ovratnik domači zasedbi (23:24).

Ajdovke so v nadaljevanju zaigrale še bolj udarno. V 54. minuti so najprej izenačile na 26:26, tri minute kasneje po golih Ivone Barukčić in Nine Kovšca povedle s 27:25, v sami končnici pa gostiteljicam dovolile, da so jih ujele in izenačile na 27:27.

Pri Ajdovkah je bila najučinkovitejša Barkučić s sedmimi goli. Kovšca je dosegla pet, Natalija Grandič in Urška Zelnik pa po štiri gole.