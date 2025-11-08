Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
8. 11. 2025,
21.15

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Mlinotest Ajdovščina

Sobota, 8. 11. 2025, 21.15

14 minut

Tretji krog evropskega pokala

Ajdovke remizirale na prvi tekmi tretjega kroga

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Krim mlinotest pokal finale | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Westfrieslanda in Mlinotesta iz Ajdovščine so se na prvi tekmi tretji kroga evropskega pokala na Nizozemskem razšle z neodločenim izidom 27:27 (17:12). Povratna tekma bo 15. novembra v Ajdovščini.

Ajdovke so v drugem krogu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini izločile skopski Čair iz Severne Makedonije, na prvi tekmi tretjega kroga pa so proti tekmicam iz dežele tulipanov iztržile aktiven izid pred povratno domačo tekmo.

Zasedba iz Vipavske doline je bila v prvi polovici prvega polčasa povsem enakovredna domači ekipi, v nadaljevanju pa sprva ni našla protiorožja za njeno igro. V 42. minuti je njen zaostanek znašal šest golov (18:24), zato pa je v končnici tekme slovenska ekipa povsem zagospodarila na igrišču. Med 44. in 51. minuto je naredila delni izid 5:0 in povsem zadihala za ovratnik domači zasedbi (23:24).

Ajdovke so v nadaljevanju zaigrale še bolj udarno. V 54. minuti so najprej izenačile na 26:26, tri minute kasneje po golih Ivone Barukčić in Nine Kovšca povedle s 27:25, v sami končnici pa gostiteljicam dovolile, da so jih ujele in izenačile na 27:27.

Pri Ajdovkah je bila najučinkovitejša Barkučić s sedmimi goli. Kovšca je dosegla pet, Natalija Grandič in Urška Zelnik pa po štiri gole.

Mlinotest Ajdovščina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.