Ajdovke napredovale v osmino finala evropskega pokala

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala premagale nizozemski Westfriesland s 24:19 (9:8) in napredovale v osmino finala.

Rokometašice iz Vipavske doline so temelje za preboj med najboljših 16 postavile pred tednom dni v deželi tulipanov, ko so igrale neodločeno 27:27, na povratnem dvoboju pa so pred domačimi gledalci zmagale in izločile še druge mednarodne tekmice v tej sezoni. V drugem krogu so premagale skopski Čair iz Severne Makedonije.

V dvorani Police se je od prve do zadnje minute odvijal neusmiljen boj za vsako žogo, ki se je na veliko zadovoljstvo gledalcev končal z zmago varovank trenerja Jana Žbogarja. Ajdovke so si slabih deset minut pred koncem priigrale tri gole prednosti (19:16), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so zaigrale še bolje in zasluženo zmagale.

Pri Ajdovkah je bila najučinkovitejša Ivona Barkučić s šestimi goli. Ana Jeras je dosegla pet, Urška Zelnik in Nina Kovšca po štiri, Teja Treven tri, Natalija Grandič in Špela Bajc pa po en zadetek.