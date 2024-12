Najboljši Leški, Vodišek in rokometašice Mlinotesta

Judoistka Andreja Leški, jadralec Toni Vodišek in rokometašice ajdovskega Mlinotesta so najboljši športniki Primorske v letošnjem letu. Nagrajenci so v vseh treh konkurencah isti kot lani.

Nagrade Naš športnik podeljujejo primorske medijske hiše z obeh strani nekdanje meje. Letošnjo, že 39. prireditev so pripravili regionalni RTV center Koper-Capodistria, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik in Zveza slovenskih športnih društev v Italiji. Tradicionalno prireditev je letos gostilo občinsko gledališče Franceta Prešerna v Boljuncu.

Dobitnika olimpijskih medalj Andreja Leški in Toni Vodišek ter ajdovski Mlinotest v konkurenci ekip (letos so Ajdovke prvič v zgodovini osvojile pokalno lovoriko, v DP pa so zaostale le za Krimom) so ponovili lanske zmage v izboru. Ob zmagovalcih je priznanja dobilo še po pet športnic, športnikov in ekip. Priznanji sta dobila tudi paraolimpijca Matteo Parenzan in Dejan Fabčič, so sporočili prireditelji.

Rokometašice Mlinotesta so znova najboljše. Foto: Aleš Fevžer

Parenzan, ki tekmuje za slovenski tržaški klub Kras, je bil na paraolimpijskih igrah zlat v namiznem tenisu, Fabčič pa je z Živo Lavrinc osvojil ekipno bronasto medaljo v lokostrelstvu.

V ožjem izboru je bilo v vsaki od treh kategorij po šest kandidatov; v moški konkurenci še odbojkar Jan Feri, nogometaš Adam Gnezda Čerin, odbojkar Jani Kovačič, kolesar Jan Tratnik in rokometaš Aleks Vlah, v ženski golfistka Ana Belac, jadralka Jana Germani, balinarka Jacqueline Košir, rokometašica Maja Svetik in košarkarica Anna Turel, med ekipami pa še odbojkarice Gen-I Volleyja, nogometaši Kopra, balinarji Skale Sežane, odbojkarji Slovolleyja in košarkarji Plame Pur Ilirska Bistrica.