"Mislim, da smo igrali dobro, zrelo, Nemci pa niso popuščali," je razplet tekme četrtfinala med Slovenijo in Nemčijo v pogovoru za Sportal analiziral slovenski trener Sašo Filipovski, ki zadnja štiri leta piše uspešno zgodbo z nemškim klubom Würzburg. "Jasno, da nisem bil zadovoljen z določenimi sodniškimi odločitvami." Zdelo se je, da so se Slovenci v zadnji četrtini preveč ukvarjali s sojenjem. "Brez te strasti ne moreš dosegati vrhunskega rezultata, ampak po drugi strani te ta strast lahko tudi uniči."

Sašo FIlipovski od cembra 2021 sedi na klopi Würzburga. Foto: Guliverimage Danes 50-letni košarkarski trener Sašo Filipovski zadnja štiri leta dela v nemški klubski košarki, pozna tako nemško kot slovensko košarko, tekme letošnjega EuroBasketa pa podrobno spremlja. Zato je gotovo dober sogovornik po četrtfinalnem dvoboju Slovenije z Nemčijo, ki so ga aktualni svetovni prvaki dobili z 99:91, a potem ko je bila izbrana vrsta Aleksandra Sekulića tri četrtine boljši nasprotnik. Filipovski sicer pravi, da je njegov komentar nekoliko navijaški. "Jaz sem navijal za Slovenijo. Ima sedem igralcev brez izkušenj, dogaja se menjava generacije. Vsekakor je četrtfinale zelo velik uspeh. Igrali smo zelo dobro. Jasno, da nisem bil zadovoljen z določenimi sodniškimi odločitvami, kot je bila peta osebna napaka Omića. Pa da ne govorim o trojki iz korakov v zadnji četrtini in tehnični napaki Dončića in tako naprej. So bile določene stvari, ki mi niso bile všeč. Mislim, da smo igrali dobro, zrelo, Nemci pa niso popuščali."

"Nemci imajo to mentaliteto, da ne popuščajo"

Nemci niso popustili, čeprav so zaostajali večji del tekme. Foto: Guliverimage In prav nemška mentaliteta je na koncu pretehtala, meni Filipovski. Prvenstvo so začeli res izvrstno, s štirimi tekmami z več kot sto doseženimi točkami, zdaj pa so se tako v osmini finala kot v četrtfinalu tri četrtine tekme mučili. "V košarki vedno pride do padca, pride do krize in tista kriza je ključna, ali se bo ekipa povezala ali se bo zrušila. V takih trenutkih se nekatere ekipe zrušijo, nekatere se dvignejo. Nemci imajo to mentaliteto, da ne popuščajo, da se povežejo in da ne odnehajo do samega konca."

Če so Nemci ostali trdni, pa so se Slovenci pustili izzvati zaradi sojenja. "Slovenija je vseeno del Balkana. Dončić je mešanec. Vsi so mešani. Omić je mešan, Murić je mešan. Težko je govoriti o čistokrvnosti v smislu mentalitete. Medtem ko so Nemci kot mentaliteta zelo posebni, zelo enotni. Mi smo vseeno v stiku z Balkanom. Imamo veliko ognja v sebi. Brez te strasti ne moreš doseči vrhunskega rezultata, ampak po drugi strani te ta strast lahko uniči. Normalno, da je treba biti miren ob teh odločitvah. Dončić sicer je, čeprav se odziva na sodnike, vseeno osredotočen. Vseeno se nasmeje, ohrani zmagovalno mentaliteto in odigra vrhunsko," razmišlja slovenski trener na delu v Nemčiji. "Nemec nima veliko ognja v sebi. So pa zelo borbeni. Ne kažejo pa čustev, kar pa ne pomeni, da niso igrali čustveno. Ne moreš igrati brez čustev. Vedno so prisotna. Jih pa ljudje izražajo na drugačne načine. Nismo izgubili zaradi čustev."

"Če bi se Slovenija uvrstila naprej, se ne bi nezasluženo"

Sašo FIlipovski Foto: Guliverimage "Mislim, da smo odigrali izvrstno, taktično zrelo, čeprav so Nemci pritiskali, rezali, igrali agresivno na Dončiću. Mogoče se na televiziji ne vidi, kako so Nemci hitri, kako so fizični, atletski. Vseeno smo bili ob prenosu žoge izvrstni, nismo izgubljali veliko žog. Igrali smo taktično zelo enostavno in zelo pametno. Žal pa so dosegli tisti dve nori trojki in tudi sreča je bila na strani Nemcev. Nikakor pa ne bi rekel, da so bili bolj kakovostni. Kakovostni sta bili obe ekipi. Če bi se Slovenija uvrstila naprej, se ne bi nezasluženo uvrstila naprej," je povedal Filipovski, ki je bil trener v Olimpiji, ko je mali Luka Dončić še brisal parket. Reprezentančni pomočnik trenerja Dejan Mihevc je tudi pomočnik Filipovskega v Würzburgu, ki je zadnji dve sezoni v nemški ligi prišel v polfinale.

"Navijam za Finsko, a mislim, da bo zmagala Nemčija"

Sasu Salin je igral pri Olimpiji pod Sašom Filipovskim. Foto: Guliverimage Filipovskega smo še vprašali, kdo bo evropski prvak. "Mislim, da bodo Nemci, ker je njihova klop tako močna. Grki sicer imajo Antetokounmpa, so strastni in imajo dosti izkušenih igralcev, ampak vseeno mislim, da imajo disciplino in dolgo klop, ravnotežje med obrambo in napadom, pa orožja v protinapadih in v trojkah na strani Nemcev." A najprej morajo Grki v petkovem polfinalu premagati Turke, Nemci pa Fince. "Vedno navijam za avtsajderja, navijal bi za Fince. Ampak ne verjamem, da lahko samo s trojkami prideš do konca. Mi je pa všeč njihov timski duh in glede na igralce, ki sem jih treniral, navijam zanje. Teemu Rannikko, ki je bil moj kapetan v Olimpiji, je pomočnik trenerja. Tudi Sasu Salin je igral zame. Imajo timski duh, borbenost, niti enega grama arogance ni videti v njihovi igri. Navijaško: navijam za underdoge za Finsko, strokovno gledano pa mislim, da bo zmagala Nemčija."

Sašo Filipovski bo gost tokratnega Sportalovega sobotnega intervjuja. V soboto zjutraj (13. september) si na naši spletni strani tako preberite vse o njegovi uspešni zgodbi v Würzburgu, zakaj se je v Nemčiji s svojo filozofijo tako dobro znašel, spregovoril je tudi o vzponu nemške košarke in pravi, da bi lahko bili še precej boljši.