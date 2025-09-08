Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA

Komu se bodo Lakers odrekli, da Dončiću pripeljejo še enega pomočnika

Walker Kessler Luka Dončić

Čeprav se nova sezona v ligi NBA še ni začela, v Los Angelesu navijači in novinarji že ugibajo, kako bi se LA Lakers lahko še okrepili, da bodo zares konkurenčni za šampionski prstan. Glavna kandidata na tržnici naj bi bila Maxi Kleber in Gabe Vincent.

Luka Dončić in Maxi Kleber | Foto: Guliverimage Luka Dončić in Maxi Kleber Foto: Guliverimage Da bodo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem in LeBronom Jamesom v prihajajoči sezoni lige NBA konkurenčni za šampionski prstan, morajo dodati še enega izkušenega košarkarja, pišejo v članku na blogu Lake Show Life. Športni direktor Rob Pelinka naj bi o tem že razmišljal. Košarkarja, ki so se jima zanj pripravljeni odreči, naj bi bila Maxi Kleber in Gabe Vincent. Ekipe lahko sredi sezone med seboj s košarkarji trgujejo do sredine februarja.

Gabe Vincent | Foto: Guliverimage Gabe Vincent Foto: Guliverimage Tako Kleber kot Vincent imata pogodbo samo še za prihajajočo sezono, v dresu Lakersov pa v pretekli nista veliko prispevala. Vicent je imel povprečje 6,4 točke in 1,4 asistence na tekmo, Kleber pa zaradi poškodbe za Los Angeles sploh še ni debitiral. V klub je prišel z isto kupčijo kot Dončić. Na začetku sezone je na 34 tekmah za Dallas Mavericks dosegal po tri točke in 2,8 skoka.

Za Pelinko bi bilo torej sanjsko, če bi prav zanju dobil dobro okrepitev. Če se bo moral odreči komu drugemu, bo vendarle izgubil več. Varni, da ostanejo pri Lakersih, naj ne bi bili niti Rui Hachimura, Dalton Knecht, Jaxson Hayes in Jarred Vanderbilt.

