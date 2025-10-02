Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. P., M. P.

Četrtek,
2. 10. 2025,
21.08

Thermometer Blue 0,71

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog)

V živo: Celjani nesrečno gol dobili že v sedmi minuti

AEK Atene Celje | V Celje je prišlo tudi nekaj glasnih grških navijačev, ki so že v sedmi minuti proslavljali gol. | Foto Jure Banfi

V Celje je prišlo tudi nekaj glasnih grških navijačev, ki so že v sedmi minuti proslavljali gol.

Foto: Jure Banfi

Začel se je ligaški del konferenčne lige, v kateri drugič zapored nastopa NK Celje. Grofje so se v prejšnji sezoni uvrstili med najboljših osem, optimistično pa so vstopili tudi v novo sezono. Na stadionu Z'dežele gostijo atenski AEK (21.00). Gostje so povedli v sedmi minuti. Igra še nekaj slovenskih legionarjev, kot prvi je bil na delu zvezni igralec Rijeke Dejan Petrovič. Noah je povedel že v deveti minuti, ko je zadel stari znanec slovenskih zelenic Nardin Mulahusejnović. Težave so za hrvaško ekipo ostale še večje, ko je dobil v 30. minuti direktni rdeči karton Niko Janković. Rezultat se do konca ni več spremenil.

Sportal Motiv več za Riero, Grki hud trn v slovenski peti

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 2. oktober:

Sportal Albert Riera se ne boji velikana, zadovoljila bi ga le zmaga Celja

Celjani so v zadnjem evropskem nastopu v gosteh utišali navijače Banika v Ostravi. | Foto: Guliverimage Celjani so v zadnjem evropskem nastopu v gosteh utišali navijače Banika v Ostravi. Foto: Guliverimage Začelo se je še tretje najbolj kakovostno evropsko klubsko nogometno tekmovanje. V boj za naslov v konferenčni ligi se je podalo 36 klubov, med njimi slovenske barve zastopa pokalni zmagovalec Celje. V tej sezoni mu gre fantastično, saj je po desetih krogih v prvi SNL premočno v vodstvu. Osvojil je kar 28 točk in ima dvomestno prednost pred vsemi zasledovalci, v Evropi pa je z dominantnim nogometom preskočil tudi neugodni oviri iz Švice (Lugano) in Češke (Banik).

Že v prvem krogu so se Celjani soočili z najtežjim tekmecem. Grški  AEK Atene v tej sezoni pod vodstvom Marka Nikolića še ni izgubil. Srb, ki je leta 2016 sedel na stolčku Olimpije, a je moral nato zapustiti Ljubljano zaradi rasistične afere, je z Aekom na 13 tekmah devetkrat zmagal in štirikrat remiziral.

Celjani so vstopili v dvoboj z najmočnejšo zasedbo, manjkala sta le dlje časa poškodovana Mark Zabukovnik in Armandas Kučys. Najboljši strelec Celja Franko Kovačević je v tej sezoni na 15 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel kar 17 zadetkov. So pa domači hitro doživeli hladen tuš. Gostje so zadeli že v sedmi minuti, ko je z 20 metrov streljal Dereck Kutesa. Nogo je podstavil Juanjo Nieto in žoga je spremenila smer in prevarala vratarja Žan-Luka Lebana, ki je bil tako premagan.

Spored tekem Celja v konferenčni ligi (2025/26):

2. oktober: Celje – AEK Atene (Grč)
23. oktober: Shamrock Rovers (Irs) – Celje
6. november: Celje – Legia Varšava (Pol)
27. november: Sigma Olomouc (Češ) – Celje
11. december: Rijeka (Hrv) – Celje
18. december: Celje – Shelbourne (Irs)

Sanchezu ne cvetijo rožice na Reki

Victor Sanchez je z Rijeko izgubil še v Armeniji. | Foto: Guliverimage Victor Sanchez je z Rijeko izgubil še v Armeniji. Foto: Guliverimage Na delu je še nekaj slovenskih legionarjev. Kot prvi se je v dresu Rijeke predstavil Dejan Petrovič. Odigral je celotno tekmo in ob koncu dobil rumeni karton. Trener Rijeke Victor Sanchez, ki je v prejšnji sezoni do slovenskega naslova popeljal Olimpijo, se je torej soočil z moštvom, ki je zeleno-belim preprečilo evropsko jesen. Špancu na Hrvaškem ne cvetijo rožice. Odkar je prevzel vodenje Rijeke, še ni zmagal v hrvaškem prvenstvu. Na treh tekmah je osvojil le dve točki. Edino zmago je vknjižil v pokalu pri nižjeligašu Maksimirju (4:0). In tudi po evropski tekmi v Armeniji ostaja brez zmage. Noah je zmagal z 1:0. Pvedel je že v deveti minuti, ko je zadel stari znanec slovenskih zelenic Nardin Mulahusejnović. Težave so za hrvaško ekipo ostale še večje, ko je dobil v 30. minuti direktni rdeči karton Niko Janković. Rezultat se do konca ni več spremenil.

Adam Gnezda Čerin, Panathinaikos
Sportal V živo: V evropski ligi pet Slovencev od prve minute

Stojanović proti znancu prve SNL, Slovan brez Šporarja

Petar Stojanović je prvič v karieri zaigral v ligaškem delu konferenčne lige. | Foto: Guliverimage Petar Stojanović je prvič v karieri zaigral v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage Ob 18.45 se je začel tudi dvoboj med poljsko Jagiellonio in malteškim prvakom Hamrunom Spartansom. Pri gostiteljih, ki so v prejšnji sezoni v konferenčni ligi remizirali tako proti Olimpiji (0:0 doma) kot tudi proti Celju (3:3 v gosteh), je celotno tekmo odigral Dušan Stojinović. Zmagali so z 1:0. Odločilen je bil zadetek Jesusa Imaza v 57. minuti, ki je neubranljivo sprožil z roba kazenskega prostora. 

Standardni slovenski reprezentant Petar Stojanović prvič igra - od prve minute -  v glavnem delu konferenčne lige v dresu Legie. V Varšavo je prišel turški Samsunspor, za katerega nastopa tudi nekdanji nogometaš Tabora in Maribora, reprezentant Konga Antoine Makoumbou.

Serijski slovaški prvak Slovan na spektaklu na stadionu Tehelno Pole gosti francoski Strasbourg. Za gostitelje v prvi postavi nastopa Kenan Bajrić, ni pa izkušenega napadalca Andraža Šporarja, ki ga zaradi zdravstvenih težav tudi ni na najnovejšem seznamu selektorja Matjaža Keka.

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 2. oktober:

Lestvica:

