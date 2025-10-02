Danes ligaški del lige Europa vstopa v drugi krog. Znova ne bo manjkalo slovenskih nastopov. Miha Zajc, s katerim se je nedavno pogovarjal selektor Matjaž Kek, se bo z zagrebškim Dinamom pomeril proti Maccabiju iz Tel Aviv, dvoboj pa bo brez prisotnosti navijačev odigran v Srbiji. Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo gostoval na slovitem Zmajevem stadionu v Portu, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat bosta v Gradcu s Sturmom pričakala škotski Rangers, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina se bo udaril z nizozemskim Go Ahead Eagles, Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića pa s švedskim Malmöjem. Pestro bo v Rimu, Bologni in Rotterdamu.

Zagrebški Dinamo bo prvič v tem stoletju odigral uradno tekmo na srbskih tleh. V Bački Topoli, kjer igra domače evropske tekme izraelski Maccabi Tel Aviv, ne bo veliko gledalcev. Vsak klub je lahko povabil nekaj sto ljubiteljev nogometa, organizirani navijači pa imajo na dvoboju, na katerem ne bo manjkalo varnostnikov in agentov Mosada, prepovedan vstop.

Tako se bosta Maccabi in Dinamo spoprijela na skoraj praznem stadionu: "Škoda, a na takšno odločitev nimamo vpliva. Gremo pa na zmago. Smo Dinamo in želimo dobiti vsako tekmo," pred dvobojem z Maccabijem sporoča Miha Zajc. Dolgoletni slovenski reprezentant je z Dinamom ujel zmagoviti niz. V evropski uverturi je v Zagrebu spravil v slabo voljo nekdanjega delodajalca Fenerbahče (3:1), zdaj želi premagati še izraelskega predstavnika.

Miha Zajc je v prvem krogu z Dinamom premagal Fenerbahče v Zagrebu s 3:1. Foto: Reuters

''Hvala Dinamu, da mi je ponudil priložnost. Odlično se počutim v Zagrebu. Na začetku junija sem se slišal s predsednikom (Zvonimir Boban, op. p.), nato pa imel le eno željo. Da bi prišel v Zagreb. S Fenerbahčejem me je vezala pogodba še za eno leto, tako da sem moral najprej rešiti to. Uspelo mu je, zdaj sem srečen, da sem tukaj. V klubu se dobro razumemo, prisotno je pozitivno vzdušje. Imamo veliko kakovostnih igralcev, kar je naša prednost. Vsak lahko pokaže tisto, kar zna,'' 31-letni Primorec za zdaj uživa v modrem dresu. Pri Dinamu ni edini Slovenec, trenerju Mariu Kovačeviću namreč pomaga mladi slovenski strateg Sandro Bloudek.

Elšnik pri nekdanjem evropskem prvaku

Timi Max Elšnik je s srbskim prvakom v prvem krogu doma remiziral s Celticom. Foto: Reuters Nogometaši Crvene zvezde, ki so v zadnjem nastopu v domačem prvenstvu v kaotični tekmi odpravili Radnički Kragujevac, goste pa je na Marakani povedel v vodstvo Slovenec Ester Sokler, bodo danes gostovali na Zmajevem stadionu v Portu. Nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina je velik favorit, pri srbskem prvaku pa naj bi od prve minute v zvezni vrsti zaigral Timi Max Elšnik.

V Gradcu se bosta udarila Sturm in Glasgow Rangers. V domači enajsterici bi lahko zaigrala oba slovenska reprezentanta, tako Jon Gorenc Stanković kot tudi Tomi Horvat.

Kapetan Sturma Jon Gorenc Stanković je v uvodnem nastopu v ligi Europa izgubil na Danskem. Foto: Reuters

Morda od začetka zaigra tudi Adam Gnezda Čerin, ki se je na zadnji tekmi za Panathinaikos v prvenstvu znašel v udarni zasedbi, atenski velikan pa je v gosteh premagal Panetolikos. Na olimpijskem stadionu bo gostoval Go Ahead Eagles, nizozemski prvoligaš iz Deventerja.

Češki podprvak Viktoria Plzen bo gostil Malmöja, Adrian Zeljković, ki je na zadnjih treh tekmah nastopil le pet minut, pa bo skušal vpisati drugi nastop v ligaškem evropske lige. V prvem je na gostovanju v Budimpešti (1:1) vstopil v igro v 85. minuti.

Danes v evropski ligi ne bo manjkalo atraktivnih srečanj. Na dveh tekmah bosta med seboj obračunala kluba iz petih najmočnejših lig. Oba dvoboja bosta potekala v Italiji, Roma bo gostila Lille, Bologna pa Freiburg. V Rotterdamu se bosta v obračunu nekdanjih evropskih prvakov pomerila Feyenoord in Aston Villa.

