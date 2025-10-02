Parafest spet ponudil pestre možnosti spoznavanja parašporta

Tradicionalni Parafest, na katerem krovna zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite predstavi možnosti ukvarjanja s športom, je tudi letos privabil številne obiskovalce v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Tudi ob sodelovanju športnikov so lahko obiskovalci spoznali različne športne panoge.

Na prireditvi, pri kateri sodelujeta ZŠIS - SPK in URI Soča, so danes pripravili pester program, namen pa je bil predstaviti parašporte in parašportnike ter celotno sceno parašporta približati tudi neinvalidom, predvsem mladini. Tako festival parašporta ne ponuja le športnega vidika, ampak tudi širšo družbeno vključevanje invalidov.

Parafest je najbolj namenjen otrokom in tudi starejšim, ki so na rehabilitaciji v URI Soča, a tudi širši javnosti. Ponuja priložnost, da spoznajo različne parašporte ter njihove akterje, lahko pa se tudi sami preizkusijo na posameznih športnih postajah.

Kot poudarjajo pri obeh glavnih organizatorjih Parafesta, je šport izjemno pomemben, ker pomaga pri rehabilitaciji, prispeva k razvoju novih veščin, krepi samozavest ter pomaga pri vključevanju v družbo.

Spoznali so lahko pet parašportnih panog

Danes so obiskovalci Parafesta lahko spoznali pet parašportnih panog: namizni tenis, atletiko, lokostrelstvo, kerling na vozičkih in boccio oziroma dvoransko balinanje. Svoje športe so predstavljali namiznoteniški igralec in paraolimpijec Luka Trtnik, atlet Nejc Stakne, lokostrelec Simon Turk, boccio sta predstavila Blaž Adamlje in Klemen Kramžar, Jovita Jeglič pa kerling na vozičkih.

Ni naključje, da je prav URI Soča prizorišče Parafesta, saj je to stičišče rehabilitacije in parašportov. "Naše poslanstvo je poleg tega, da je šport del rehabilitacije v smislu gibanja, tudi pomoč pri samopodobi in samozavesti. Pa tudi razbija predsodke na drugi strani. Tudi zdravi otroci lahko vidijo, da ni razlike recimo pri metanju krogle, razen da jo nekdo meče s stola, oni pa stoje. Zdaj festival poteka peto leto, že 30 let pa imamo tudi bolnišnične olimpijske igre," je dogajanje opisal Roman Jakič, direktor URI Soča.

"To ni samo predstavitev športa, je tudi nekakšna valilnica bodočih parašportnikov. Če vprašate vrhunske parašportnike, boste videli, da je bila večina na bolnišničnih igrah. Naš interes je, da priložnost vidijo ne le pacienti, ampak tudi starši. Ko se zgodi nesreča ali bolezen, so tudi starši zmedeni, kako naprej. Skupaj z zvezo prikazujemo različne športe, da pokažemo, da je življenje tudi po poškodbi ali bolezni," je dodal Jakič.

Že tradicija ...

"Parašport na Uri Soča je že tradicija. Parafest predstavlja več športov naenkrat. Tu so mlajši otroci na rehabilitaciji, skušamo jim polepšati dan, tako da pokažemo možnosti sodelovanja v športu. Vsak teden tu predstavimo po en šport, danes jih predstavljamo pet," pa je pomen festivala opisal predsednik zveze Damijan Lazar.

"Za nas je zelo pomembno, da brišemo tabuje. Parašport je eden od načinov vključevanja invalidov v družbo. Želimo približati drugačnost, ki ni tako zelo drugačna. Opravimo tudi 25 parašportnih dni na leto po šolah, tako da nenehno skrbimo za prepoznavnost in sprejetost," še dodaja Lazar.

Parafest se je iz skromnih začetkov, kjer sprva ni bilo praktičnih prikazov športov, razvil v veliko in dinamično prireditev. Danes je tako med drugim mlade navdušil tudi glasbenik Trkaj. Ob izvedbi pesmi Ta tempo, ki je himna slovenskih parašportnikov, je na željo mladih improvizirano izvedel še komad Migi in spravil v "miganje" vse prisotne.