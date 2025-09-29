Ločitev? Bodite pozorni na naslednje …

Ločitev in delitev premoženja v postopku razveze sta temi, ki zadevata številne pare in družine. Medtem ko se poroka pogosto začne z obljubo večne ljubezni, se življenje lahko razplete na načine, ki zahtevajo razvezo zakona. S tem procesom prihaja tudi potreba po razdelitvi premoženja in dodelitvi skrbništva nad otroki . Kako bo postopek potekal, pa je odvisno od tega, ali se partnerja nameravata ločiti sporazumno ali nesporazumno.

Sporazumna ločitev

Pri sporazumni ločitvi oba zakonca soglašata z ločitvijo in sta se tudi dogovorila o vzgoji otrok ter delitvi premoženja. Ta pot razveze zakonske zveze je hitra, najenostavnejša, z nižjimi stroški in navadno brez nezaželenih zapletov. Zakonca lahko sporazumno razvezo opravita tudi pri notarju, vendar le če nimata skupnih otrok. Če imata zakonca skupne otroke, o ustrezni vzgoji, preživljanju ter njihovih stikih s staršema ugotavlja sodišče na glavni obravnavi. Pri tem postopku sodeluje tudi center za socialno delo (CSD), ki predhodno poda mnenje o sporazumu med zakoncema.

Nesporazumna ločitev

Nekoliko zapletenejši, daljši in tudi dražji je drugi način razveze – ločitev s tožbo, ki lahko privede tudi do nekaterih zapletov. Ta način je vezan predvsem na nesoglasja o razvezi in z njo povezanimi vprašanji (skupni otroci, preživnina in skupno premoženje).

Tudi pri tej vrsti razveze se morata zakonca, če imata skupne mladoletne otroke, najprej udeležiti predhodnega svetovanja na CSD. Eden od zakoncev nato vloži tožbo za razvezo in zadevo se dodeli v reševanje sodniku. V primeru nesoglasja glede skrbništva otrok sodišče oba zakonca povabi na glavno obravnavo. Tam se zaslišijo stranke in priče ter morebitni izvedenci. Sodišče s pomočjo morebitnega izvedenca določi sklep in razveže zakonsko zvezo.

Delitev premoženja v postopku ločitve

Kako se bo delilo premoženje, je odvisno predvsem od tega, za kakšno premoženje gre, kdo je lastnik in kakšni so dejanski pogoji. Če sta zakonca predčasno sklenila predporočno pogodbo, se bo delitev premoženja izvedla v skladu s tam zapisanimi določili. Če te pogodbe ni, se delitev premoženja izvede glede na posebno premoženje in skupno premoženje. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je kdo od zakoncev pridobil z darilom, dediščino ali pred nastankom skupne zveze. Skupno premoženje je premoženje, ki je bilo pridobljeno z delom ali kupljeno med trajanjem zakonske zveze. Skupno premoženje običajno vključuje tudi dolgove, ki sta jih zakonca pridobila med zakonsko zvezo.

Pri delitvi skupnega premoženja se običajno šteje, da sta deleža zakoncev enaka. Vendar pa lahko zakonca predložita dokaze, ki kažejo, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se na predlog zakoncev skupno premoženje razdeli v skladu s pravili, ki veljajo za delitev solastnine.

Dodelitev skrbništva nad otroki

Ko pridemo do točke in občutka, da zveza s partnerjem enostavno nima več prihodnosti, je pogosta rešitev ločitev. Najpomembnejša odločitev, ki jo je treba sprejeti v takih primerih, je določitev skrbništva za skupne otroke. V skladu z zakonodajo (Družinski zakonik RS) imata mati in oče enake pravice in odgovornosti do svojih otrok, zato se običajno skuša doseči dogovor o skupnem starševstvu. To pomeni, da se starša še naprej skupaj odločata o pomembnih vprašanjih v zvezi z otrokom, vključno z vzgojo, izobraževanjem in zdravstvenimi odločitvami. Lahko se dogovorijo tudi, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem in drugi pri drugem od njiju. Ob sporazumni razvezi zakonske zveze se starša o skrbništvu otrok lahko dogovorita sama. Njun sporazum mora nato potrditi sodišče, ki ga lahko tudi zavrne. V tem primeru odločitev prevzameta sodišče in center za socialno delo.

Sodišče bo pri svoji odločitvi upoštevalo več dejavnikov, vključno s starostjo otrok, njihovimi željami (če so dovolj stari, da izrazijo svoje mnenje), sposobnostmi staršev za skrb za otroke, njihovimi premoženjskimi razmerami in drugimi relevantnimi okoliščinami. Cilj je zagotoviti, da otroci ostanejo čim bolj povezani z obema staršema, če jim to koristi.

Skrbništvo in preživnina

Pomemben vidik skrbništva otrok ločenih staršev je tudi urejanje preživnine. Žal je to lahko največje jabolko spora v postopku ločitve. Gre za denarni znesek, ki ga je dolžan plačevati starš, pri katerem otrok ne prebiva. Pri tem je preživninska obveznost podana tako v primeru zakonske kakor tudi v primeru izvenzakonske zveze. Treba jo je plačevati do otrokovega dopolnjenega 18. leta ali dokler se otrok redno šola, vendar ne dlje kot do upravičenčevega dopolnjenega 26. leta starosti.

Višina preživnine se določi na podlagi premoženjskega stanja staršev, potreb otroka ter drugih relevantnih dejavnikov, kot so starost in zdravstveno stanje otroka. Treba je omeniti še dejstvo, da se znesek preživnine lahko spreminja glede na finančno stanje plačnika ali potrebe upravičenca.

