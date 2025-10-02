Danes se začenja ligaški del konferenčne lige, v kateri še drugič zapored nastopa NK Celje. Grofje so se v prejšnji sezoni pod taktirko Alberta Riere uvrstili med najboljših osem, samozavestno in optimistično pa vstopajo tudi v to sezono. Zvečer bodo na stadionu Z'dežele gostili atenski AEK. Nastopilo bo še nekaj slovenskih legionarjev, kot prvi bo na delu zvezni igralec Rijeke Dejan Petrovič. Njegov trener Victor Sanchez, ki je v prejšnji sezoni popeljal Olimpijo do državnega naslova, se bo skušal v imenu zeleno-belih maščevati Noahu.

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 2. oktober:

Celjani so v zadnjem evropskem nastopu v gosteh utišali navijače Banika v Ostravi. Foto: Guliverimage Začenja se tretje najbolj kakovostno evropsko tekmovanje. V boj za naslov v konferenčni ligi se bo podalo 36 klubov, med njimi bo slovenske barve zastopal pokalni zmagovalec Celje, ki mu gre v tej sezoni fantastično, saj je po desetih krogih 1. SNL premočno v vodstvu. Osvojil je kar 28 točk in ima dvomestno prednost pred vsemi zasledovalci, v Evropi pa je z dominantnim nogometom preskočil tudi neugodni oviri iz Švice (Lugano) in Češke (Banik).

Danes čaka Celjane najtežji tekmec v tej sezoni. Grški velikan AEK Atene v tej sezoni pod vodstvom srbskega stratega Marka Nikolića še ni izgubil. Srb, ki je leta 2016 navduševal na vročem stolčku Olimpije, a je moral nato zapustiti Ljubljano zaradi rasistične afere, je z Aekom na 13 tekmah devetkrat zmagal in štirikrat remiziral. Se bo niz nepremagljivosti 46-letnega Nikolića končal v knežjem mestu?

Celjani bodo vstopili v dvoboj z najmočnejšo zasedbo, manjkala bosta le dlje časa poškodovana Mark Zabukovnik in Armandas Kučys. Najboljši strelec Celja Franko Kovačević je v tej sezoni na 15 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel kar 17 zadetkov.

Spored tekem Celja v konferenčni ligi (2025/26): 2. oktober: Celje – AEK Atene (Grč)

23. oktober: Shamrock Rovers (Irs) – Celje

6. november: Celje – Legia Varšava (Pol)

27. november: Sigma Olomouc (Češ) – Celje

11. december: Rijeka (Hrv) – Celje

18. december: Celje – Shelbourne (Irs)

Sanchezu ne cvetijo rožice na Reki

Victor Sanchez je v prejšnji sezoni popeljal Olimpijo do slovenskega naslova. Danes se bo z Rijeko spopadel proti klubu, ki je izločil zmaje v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Aleš Fevžer Danes bodo na delu še številni slovenski nogometni legionarji. Kot prvi se bo v dresu Rijeke predstavil Dejan Petrovič. V prejšnji sezoni je na Hrvaškem osvojil dvojno krono, danes pa ga čaka prvi nastop v konferenčni ligi v Armeniji, kjer se bo udaril s tamkajšnjim prvakom Noahom. Dvoboj v Erevanu se bo začel ob 18.45 po slovenskem času, trener Rijeke Victor Sanchez, ki je v prejšnji sezoni do slovenskega naslova popeljal Olimpijo, pa se spopadel z moštvom, ki je zeleno-belih preprečilo dolgo evropsko jesen. Tako Špancu ne bo manjkalo motivacije, da se maščuje Noahu v imenu nekdanjih varovancev v zmajevem gnezdu.

Sanchezu sicer na Hrvaškem ne cvetijo rožice. Odkar je prevzel vodenje Rijeke, sploh še ni zmagal v hrvaškem prvenstvu. Na treh tekmah je osvojil le dve točki, tako da za zdaj ni deležen pohval s strani hrvaških medijev. Edino zmago je vknjižil v pokalu pri nižjeligašu Maksimirju (4:0).

Rijeka bo tako konferenčno ligo začela na stadionu Vazgen Sargsyan, kjer so nogometaši Olimpije konec avgusta sklenili evropsko sezono (2:3) in ostali brez glavnega dela konferenčne lige. Pred tem so proti Noahu doživeli hud poraz v Ljubljani (1:4). Armenskega prvaka vodi nekdanji trener zagrebškega Dinama Sandro Perković, ki dobro pozna nogometaše Rijeke, tudi Petroviča, ki naj bi danes zaigral od prve minute.

Stojanović proti znancu 1. SNL, Slovan brez Šporarja

Petar Stojanović bo prvič v karieri zaigral v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage Ob 18.45 se bo začel tudi dvoboj med poljsko Jagiellonio in malteškim prvakom Hamrun Spartans. Pri gostiteljih, ki so v prejšnji sezoni v konferenčni ligi remizirali tako proti Olimpiji (0:0 doma) kot tudi Celju (3:3 v gosteh), bo kandidiral za nastop Dušan Stojinović.

Standardni slovenski reprezentant Petar Stojanović bo prvič zaigral v glavnem delu konferenčne lige v dresu Legie. V Varšavo prihaja turški Samsunspor, za katerega nastopa tudi nekdanji nogometaš Tabora in Maribora, reprezentant Konga Antoine Makoumbou.

Serijski slovaški prvak Slovan bo danes na spektaklu na stadionu Tehelno Pole gostil francoski Strasbourg. Za gostitelje bo nastopil Kenan Bajrić, ne bo pa izkušenega napadalca Andraža Šporarja, ki ga zaradi zdravstvenih težav ni tudi na najnovejšem seznamu selektorja Matjaža Keka.

Trenutno poškodovani Andraž Šporar je pred leti že tresel mreže v Evropi v dresu Slovana. Foto: Reuters

Kar se tiče osrednjih favoritov za naslov, bo angleški Crystal Palace začel konferenčno ligo na nevtralnem prizorišču na Poljskem (Lublin) proti kijevskemu Dinamu, italijanski velikan Fiorentina, sicer stari znanec Celja, doma proti češki Sigmi, s katero se bo v nadaljevanju sezone pomerila tud Rierova četa, nemški Mainz, ki ne navdušuje z rezultati na začetku sezone v bundesligi, pa na Cipru pri Omonii.

