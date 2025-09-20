Miha Zajc z Dinamom dobil derbi na Poljudu

Nogometaši Hajduka in zagrebškega Dinama so igrali največji hrvaški derbi, ki so ga na Poljudu pred 32.200 gledalci v okviru 7. kroga hrvaške lige dobili Zagrebčani z 2:0. Zaradi neredov je policija pridržala 39 oseb, 28 navijačev Dinama in 11 Hajduka, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na tekmi, na kateri je dober vtis pustil tudi Slovenec Miha Zajc, ta je igral do 66. minute, ko je moral z igrišča zaradi poškodbe, je prvi prav po Zajčevi podaji zadel Arber Hoxha v 44. minuti, končni izid pa je postavil Monsef Bakrar v 80.

Dinamo je ima zdaj na vrhu lestvice tri točke več od Hajduka, z zmago pa je popravil vtis po porazu iz prejšnjega kroga, ko je doma izgubil proti Gorici z 1:2, pri čemer je takrat za goste Žan Trontelj prispeval gol in podajo.

V hrvaški ligi ob Zajcu in Trontlju igrajo tudi Dejan Petrovič za osmouvrščeno Rijeko, Marcel Lorber in Aleks Stojaković za tretjeuvrščeno Lokomotivo ter Lun Bončina za zadnjeuvrščeni Vukovar.

Lokomotiva je sicer danes z 1:0 ugnala Varaždin, Lorberja ni bilo v ekipi, Stojaković pa je igral do 71. minute.