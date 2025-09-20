Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 9. 2025,
22.20

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Miha Zajc Hajduk Split Dinamo Zagreb

Sobota, 20. 9. 2025, 22.20

1 ura, 7 minut

Hajduk : Dinamo (0:2)

Miha Zajc z Dinamom dobil derbi na Poljudu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Miha Zajc | Miha Zajc je na hrvaškem derbiju prispeval asistenco. | Foto Aleš Fevžer

Miha Zajc je na hrvaškem derbiju prispeval asistenco.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Hajduka in zagrebškega Dinama so igrali največji hrvaški derbi, ki so ga na Poljudu pred 32.200 gledalci v okviru 7. kroga hrvaške lige dobili Zagrebčani z 2:0. Zaradi neredov je policija pridržala 39 oseb, 28 navijačev Dinama in 11 Hajduka, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na tekmi, na kateri je dober vtis pustil tudi Slovenec Miha Zajc, ta je igral do 66. minute, ko je moral z igrišča zaradi poškodbe, je prvi prav po Zajčevi podaji zadel Arber Hoxha v 44. minuti, končni izid pa je postavil Monsef Bakrar v 80.

Dinamo je ima zdaj na vrhu lestvice tri točke več od Hajduka, z zmago pa je popravil vtis po porazu iz prejšnjega kroga, ko je doma izgubil proti Gorici z 1:2, pri čemer je takrat za goste Žan Trontelj prispeval gol in podajo.

V hrvaški ligi ob Zajcu in Trontlju igrajo tudi Dejan Petrovič za osmouvrščeno Rijeko, Marcel Lorber in Aleks Stojaković za tretjeuvrščeno Lokomotivo ter Lun Bončina za zadnjeuvrščeni Vukovar.

Lokomotiva je sicer danes z 1:0 ugnala Varaždin, Lorberja ni bilo v ekipi, Stojaković pa je igral do 71. minute.

Miha Zajc
Sportal Pet slovenskih legionarjev spoznalo imena tekmecev v ligi Europa
Ester Sokler Aberdeen
Sportal Sokler zabil za remi, zmaga za Gnezdo Čerina in Petroviča
Miha Zajc Hajduk Split Dinamo Zagreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.