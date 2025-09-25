Visoka zmaga za Zajca in Gnezdo Čerina, remi Elšnika in Zeljkovića

Prejšnji teden se je začela Uefina liga prvakov, ta teden še liga Europa. V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopa 36 klubov, v katerih je šest slovenskih legionarjev. Štirje so igrali v sredo, vsi v prvi postavi. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta s Sturmom gostovala pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2. Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom pričakal nekdanje soigralce iz Fenerbahčeja in zmagal s 3:1. Timi Max Elšnik pa je s Crveno zvezdo doma igral neodločeno proti škotskemu Celticu (1:1). V četrtek je Panathinaikos brez pomoči Adama Gnezde Čerina (s 3:1 premagal Young Boys, Adriana Zeljkovića pa je z >VIktorio iz Plzna igral neodločeno 1:1 proti Ferencvarosu.

Panathinaikos je uspešno začel igranje v evropski ligi. Na gostovanju v Bernu so Grki premagali Young Boys s 4:1. Panathinaikos, pri katerem je Adam Gnezda Čerin začel in končal na klopi za rezerviste, je že prvi polčas proti Švicarjem dobil s 3:1, vse tri gole so dosegli med 10. in 19. minuto, dvakrat je bil uspešen Anass Zaroury. Ta je zadel še v 68. minuti za končni izid.

Adrian Zeljković je z Viktorio Plzen gostoval pri Ferencvarosu in osvojil točko za 1:1. Viktoria, Zeljković je igral od 86. minute, je pri Ferencvarosu od 37. minute igrala z igralcem več, a že pred tem v 16. minuti dosegla vodilni gol prek Rafiuja Durosinmija. Ko je kazalo, da bo vpisala tri točke, pa je v sodniškem dodatku na 1:1 izenačil Aleksandar Pešić.

Horvat in Gorenc Stanković znova izgubila z Midtjyllandom

Tomi Horvat na tekmi prvega kroga evropske lige. Foto: Reuters Že na prvi tekmi nove sezone evropske lige sta bila od prve minute na zelenici dva slovenska reprezentanta. To sta bila Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, pomembna člena graškega Sturma. Odigrali sta celotno tekmo. Navijači Sturma še niso pozabili bolečega poraza pri Midtjyllandu (0:2), ki je Sturmu leta 2022 zaprl vrata napredovanja v ligi Europa. In z enakim izidom so izgubili tudi tokrat. Že v sedmi minuti je po kotu v lastno mrežo žogo poslal Oliver Christensen, tik pred koncem sezone pa je za 2:0 z glavo zadel Ousmane Diao.

"V prvem polčasu je bilo veliko drugih žog, veliko boja. V drugem polčasu smo prevzeli nadzor. Vedeli smo, da so močni pri prekinitvah, vendar se nismo dovolj dobro branili. Grenko je, ampak takšen je nogomet," je po tekmi povedal Gorenc Stanković.

Zajc zmagal proti donedavnim soigralcem

Miha Zajc Foto: Reuters V sredo zvečer je bilo pestro tudi v Zagrebu in Beogradu. Na dotrajanem stadionu Maksimir, ki naj bi leta 2029 končno zaživel v novi, moderni preobleki, se je mudil Fenerbahče. To je bila čustvena tekma za Miho Zajca. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je za izbrano vrsto nazadnje zaigral pred tremi leti v Köbenhavnu, selektor Matjaž Kek pa ga nato ni uvrstil med potnike na Euro 2024 v Nemčiji, je igral proti donedavnim soigralcem. In z novimi soigralci slavil s 3:1. Začel je v prvi postavi in bil na zelenici do 94. minute. Zmagali so s 3:1. Dva gola je dal Dion Drena Beljo.

Zajc je poleti prekinil sodelovanje s turškim velikanom in se pridružil hrvaškemu podprvaku Dinamu. V dresu zagrebškega kluba je nedavno debitiral na pokalni tekmi, kjer je blestel proti nižjeligašu, ognjeni krst v prvenstvu pa je dočakal v soboto na razprodanem Poljudu, kjer je blestel in pomagal Dinamu do veličastne zmage nad Hajdukom z 2:0. Zajc je pustil odličen vtis, si prislužil visoke ocene, hrvaške medije pa je tako očaral, da so v športnem dnevniku Sportske novosti celo zapisali, da bi se moral Kek kmalu spomniti na Primorca in ga vrniti v reprezentanco.

Dion Drena Beljo je zabil dva gola za Dinamo Zagreb. Foto: Reuters

Elšniku remi proti škotskim prvakom

Timi Max Elšnik na tekmi proti Celticu. Foto: Reuters V Beogradu so na stadionu Rajka Mitića, kjer so na reprezentančnem srečanju nedavno gostovali angleški zvezdniki in Srbijo premagali s 5:0, znova gostovali Otočani. Prišel je škotski prvak Celtic. Prvi polčas je pripadel gostom, drugi pa domači ekipi. Za remi z 1:1 je zadel Marko Arnautović. Timi Max Elšnik je odigral celotno tekmo.

Preostala Slovenca v ligi Europa bosta na delu danes. Adam Gnezda Čerin bo s Panathinaikosom gostoval pri Young Boysu v Bernu, Viktoria Plzen pa se bo z Adrianom Zeljkovićem mudila v Budimpešti pri Ferencvarošu.

V Nici aretirali 101 navijača Rome V Francijo je odpotovalo veliko navijačev Rome. Foto: Reuters Francoska policija je v torek v Nici, dan pred tekmo evropske lige, aretirala 101 navijača Rome. Privrženci rimskega kluba so končali za rešetkami, ker so pri njih našli orožje in nedovoljena klubska obeležja. Italijanski navijači so se po središču mesta na francoski rivieri sprehajali s palicami, lopatami in "bokserji", pri tem pa dražili Francoze. "Od včeraj smo v središče Nice napotili več kot 200 policistov, vključno z dvema mobilnima enotama, da bi preprečili vse vrste javnih neredov," je dejal predstavnik policije, ki je navijačem Rome prepovedala razkazovanje vidnih znakov zvestobe klubu.

Liga Europa, ligaški del (1. krog):

Sreda, 24. september:

Četrtek, 25. september:

Lestvica:

Preberite še: