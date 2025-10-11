Deklica padla s četrtega nadstropja in preživela

S četrtega nadstropja zgradbe v Podgorici v Črni gori je v petek zvečer padla 16-mesečna deklica. Prepeljali so jo v bolnišnico, kjer se zdravi na intenzivni negi. Njeno življenje ni ogroženo in nima poškodb vitalnih organov.

Nesreča se je po navedbah črnogorskega časnika Pobjeda zgodila v petek zvečer v Slovaški ulici v Podgorici. Po besedah očividcev je deklica padla s četrtega nadstropja večstanovanjske zgradbe najprej na nadstrešek, nato pa na zelo prometno ulico. Na srečo je prisebni voznik na cesti opazil deklico in pravočasno zaustavil avtomobil.

Deklico so reševalci odpeljali v Klinični center v Podgorici, kjer se zdravi na intenzivni negi. Po navedbah Pobjede življenje deklice ni ogroženo, prav tako ni utrpela težjih poškodb vitalnih organov.

V Kliničnem centru so nesrečo s srečnim koncem označili za fenomen.

Dežurni tožilec vodi preiskavo nesreče. Več podrobnosti ni znanih.