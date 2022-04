Ali ta prstan pomeni, da sta J.Lo in Ben Affleck znova zaročena? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnico so paparaci ujeli med nakupovanjem, pozornost vseh pa je pritegnil ogromen dragulj na njenem levem prstancu. Ali gre za zaročni prstan?

Kaže, da sta Jennifer Lopez in Ben Affleck svojo zvezo kronala z zaroko. Pevko in igralko so paparaci v četrtek ujeli med nakupovanjem pohištva, na fotografijah pa je jasno viden prstan z ogromnim dragim kamnom na njenem levem prstancu.

Foto: Profimedia

Prstan je takoj podžgal govorice, da sta se zaljubljenca znova zaročila. Poroko sta namreč že načrtovala pred 20 leti, ko sta se zaročila prvič, a sta se nato leta 2004 razšla. Kmalu zatem se je Jennifer Lopez poročila z glasbenikom Marcom Anthonyjem, s katerim sta se jima leta 2008 rodila dvojčka Emme in Max, Affleck pa se je leta 2005 poročil z igralko Jennifer Garner, s katero ima hčerki Violet in Seraphino ter sina Sama.

Nekdanja in, kot kaže, ponovna zaročenca sta se ponovno zbližala lansko pomlad, vse od takrat pa sta eden medijsko najbolj obleganih hollywoodskih parov.

