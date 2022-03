Ogromna vila, ki jo za 50 milijonov kupuje zvezdniški par

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leto po tem, ko sta se spet našla, sta Jennifer Lopez in Ben Affleck pripravljena na naslednji korak – nakup nepremičnine.

Ameriški mediji poročajo, da sta Jennifer Lopez in Ben Affleck tik pred nakupom domovanja v prestižni losangeleški soseski Bel Air. Za vilo naj bi odštela okoli 50 milijonov dolarjev oziroma 45 milijonov evrov.

Vila, ki jo kupujeta, ima skoraj dva tisoč kvadratnih metrov bivalnih površin, kar je več kot dovolj, da lahko tam udobno živita z otroki iz prejšnjih zakonov – ona ima dva, on pa tri.

Foto: Profimedia

Razkošno domovanje ima deset spalnic in kar 17 kopalnic, dve kuhinji v glavni zgradbi ter po eno v hišah za osebje in za goste, kinodvorano in fitnes.

Vilo obkroža približno pol hektarja zemljišča z velikim bazenom in vrtovi ter razgledom na Los Angeles in bližnje igrišče za golf.

Foto: Profimedia

Tako Jennifer Lopez kot Ben Affleck imata sicer še vrsto (vsak svojih) nepremičnin. Popzvednica ima na Bel Airu že eno posestvo, ki ga je pred nekaj leti kupila za 28 milijonov dolarjev, Affleck pa ima 19 milijonov dolarjev vredno domovanje v losangeleški soseski Pacific Palisades. Ob tem ima ona še eno hišo v soseski Enicino, prav tako na območju Los Angelesa, pa stanovanje v New Yorku in še eno razkošno hišo v newyorškem obmorskem letovišču Hamptons, on pa posestvo v zvezni državi Georgia.

