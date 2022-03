Ben Affleck po 20 letih ponovno v videospotu Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je objavila nov videospot za pesem Marry me in v njem se po 20 letih ponovno pojavi njen stari novi fant Ben Affleck.

20 let po tem, ko je debitiral v glasbenem videospotu Jennifer Lopez Jenny on the Block, se je Ben Affleck vrnil v novi skladbi svoje partnerice Marry me. Čeprav njegov nastop ni tako opazen kot v prvem videospotu, ga je mogoče videti v uokvirjeni fotografiji na vrhu klavirja, medtem ko Jennifer igra na klavir. Pozneje sledijo zgolj namigi, da je on tisti, ki stopi v sobo, ki stoji pri vratih in se ji pridruži kot bradati ljubimec v njeni postelji.

Videospot za baladno pesem Marry me vsebuje posnetke iz zakulisja iz filma Poroči se z menoj, pa tudi še nikoli videne posnetke Jennifer in njenega soigralca Malume ter kratek pogled v vsakdanje življenje pop zvezdnice, od njenega branja scenarijev, plesa na njenem dvorišču in druženja z Benom.

Jennifer je v zadnjih tednih razkrila svojo romanco z Benom, pred kratkim je delila redek vpogled v njuno zvezo in priznala, da jima je bila dana druga priložnost.

"Počutim se tako srečno, srečno in ponosno, da sem z njim," je za People povedala pevka in igralka ter dodala: "To je čudovita ljubezenska zgodba in vesela sem, da sva dobila drugo priložnost."

Foto: Guliverimage Jennifer in Ben – ljubkovalno znana kot Bennifer – sta se začela videvati leta 2002 in se kmalu zatem zaročila. Poročila naj bi se septembra 2003, a sta poroko zaradi pretirane medijske pozornosti odpovedala in se januarja 2004 na koncu razšla. Govorice o njuni spravi so se začele pojavljati kmalu po tem, ko je razpadla Jenina zaroka z Alexom Rodriguezom, nato pa sta lani julija svojo zvezo objavila na Instagramu.

Jennifer je mama 13-letnima dvojčkoma Maxu in Emme iz zakona z Marcom Anthonyjem, Ben pa ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner tri otroke.

