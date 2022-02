Slavni boki Jennifer Lopez v izzivalnih fotografijah

Jennifer Lopez je srečna v novem razmerju, zadovoljna z zadnjim filmom in to se skupaj s trdim delom kaže tudi na njenem telesu. Vsako leto je videti mlajša in bolj seksi.

52-letna pevka in igralka Jennifer Lopez je na svojem profilu na Instagramu svoje oboževalce prijetno presenetila z nizom provokativnih fotografij in s svojo izklesano postavo navdušila oboževalce.

Fotografirala se je v mini majici, a še več pozornosti je pritegnila njena zadnjica, ki jo skrivata le kos črne tkanine in kovinska ploščica. Svoje popolno telo je postavila na ogled v obleki Grace Ling.

Poleg tega se je pohvalila z izklesanim telesom. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu delila videe, v katerih pokaže, kakšne vaje dela, da je tudi pri 50 videti tako očarljivo.

Seksi fotografije so nastale med snemanjem njenega novega filma Poročiva se. V filmu Lopezova igra slavno pevko Kat Valdez, ki ugotovi, da jo je njen superzvezdniški zaročenec, ki ga igra kolumbijski zvezdnik Maluma, prevaral tik pred poroko, ki jo načrtujeta pred množico oboževalcev.

O drugi priložnosti

Zvezdnica je za ameriški People spregovorila o drugi priložnosti z 49-letnim Benom Affleckom. "Sem srečna in ponosna, da sem z njim. To, da sva dobila drugo priložnost, je lepa ljubezenska zgodba." Affleck in Lopezova sta bila prvič v zvezi med letoma 2002 in 2004. Zaročila sta se novembra 2002, septembra 2003, tik pred načrtovano poroko, pa zaroko razdrla. Lani aprila sta svojo romanco po 17 letih ponovno obudila in oba sta za novi poskus neizmerno hvaležna.

Foto: Reuters "Ko najdeš nekoga in ga resnično ljubiš – dobiš drugo priložnost za to? To je res redka, dragocena, lepa stvar in tega ne jemljeva kot nekaj samoumevnega," je dodala Lopezova in pohvalila Afflecka, da je ljubeč in spoštljiv partner.

