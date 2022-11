Pretresljiv podatek: tako pogosto mame po porodu doživljajo hudo stisko #video

Vsaka peta ženska v poporodnem času zaradi hormonskih ali psihosocialnih razlogov doživlja hude stiske, ki lahko popolnoma ohromijo njeno normalno delovanje. Prepoznavanje mater v stiski je zahtevno, saj se na videz ne razlikujejo od preostalih, svoje težave skrivajo ter o njih niso pripravljene spregovoriti, zlasti če jih o tem ne povprašamo na primeren način. Stigma psihiatričnih bolezni in iskanja strokovne pomoči sta namreč v Sloveniji še vedno preveliki, opozarjajo psihologi. Ali je to tudi razlog za smrt novorojenčka, ki so ga v soboto našli mrtvega pri Grosupljem, policija še preiskuje.

Sobotna najdba trupla novorojenčka je pretresla celotno Slovenijo. Tako dejanje je lahko posledica poporodne depresije, vsekakor pa je jasno, da gre za dejanje, ki kaže neko osebno stisko, je pojasnila psihologinja Tea Terzič iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Do tega pa lahko pripelje množica dejavnikov, je še poudarila.

"Hormonske spremembe, socialne spremembe, psihosocialne spremembe, ki spremljajo nosečnost in zgodnje starševstvo. Spremeni se partnerski odnos, spremeni se način življenja, seveda se lahko pojavljajo depresivne motnje tudi pri tistih ženskah, ki so že v preteklosti imele izkušnjo z depresijo. Zelo veliko dejavnikov je, ki lahko vplivajo na to," še meni strokovnjakinja.

Z malodušjem se po porodu spopada vsaka peta mama

Ljubljanski kriminalisti še vedno proučujejo, od kod otrok, ki so ga delavci našli na deponiji Špaja dolina pri Grosupljem, sploh izvira. Prav tako še ni znano, ali je bil mrtvorojen ali pa gre za detomor. Kaj več bodo morda znali povedati po končani obdukciji. Po besedah Tomaža Tomaževica iz PU Ljubljana se bodo z opravljeno obdukcijo ugotovile točne okoliščine smrti novorojenčka. "V tej fazi še ne moremo pojasnjevati, ali gre v tem primeru za umor ali detomor, saj še niso znani vzroki za smrt," je dejal.

O detomoru govorimo izključno takrat, ko je za smrt otroka odgovorna mati neposredno po porodu ali med porodom, ko je še pod vplivom tega poroda. Vsaka peta mama se namreč po porodu spopada z utrujenostjo, izčrpanostjo in malodušjem, ki je večje od običajnega. Čeprav ti simptomi v večini primerov v nekaj tednih zvodenijo, lahko matere zbolijo za poporodno depresijo, ki v najhujših primerih lahko pripelje celo do psihoze, pojasni Terzičeva. "Te težave se lahko kažejo v obliki izrazite tesnobnosti, nemira, nespečnosti, premlevajočih vsebin, misli, ki jih ne more ustaviti," še doda.

Kako ukrepati?

"Takrat naj dejansko čim prej stopi v stik z ginekologom ali osebnim zdravnikom, lahko pa pride v urgentno psihiatrično službo. V ljubljanski regiji je to na Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer so dejansko dežurne ambulante," svetuje strokovnjakinja in poudarja, da je vsekakor pomoč treba poiskati čim prej. "Naj vam ne bo nerodno, tudi če se izkaže, da gre za popolnoma normalne stiske," pove Terzičeva in doda, da tudi h ginekologu gremo preventivno.

Kako prepoznati spremembe?

Mejnik je to, da ženska ne zmore več dobro delovati oziroma je precejšnja razlika glede na prejšnje stanje, pojasni Terzičeva. Tu in tam pride kak slab dan ali pa slab trenutek, kar je popolnoma normalno. Ampak če se takšno stanje nadaljuje teden, dva ali tri, potem je posvet z zdravniki zaželen.

Depresija in anksioznost sta pogosto pripisani napornemu ritmu, ki ga pripelje s seboj nov član družine. Pri ženskah, ki se prvič soočajo z materinstvom, morajo na takšne znake biti pozorni partner in širša družina. Predolgo oklevanje pri iskanju pomoči lahko pusti dolgotrajne posledice, ne le pri materi, temveč tudi pri otroku oziroma celotni družini. "Ne glede na to, da je to mlada, razvijajoča se družina in da otrok v prvem letu tvori zelo pomembne navezovalne mehanizme, je to dejansko izgubljen čas. Čim prej se je treba aktivirati in takšnim materam pomagati. Že to, da mogoče takrat svojci pridejo, da jo podprejo, da ima več pomoči, da partner razume, za kaj gre, že to je zelo, zelo veliko," je sklenila Terzičeva.