Mama z nožem ubila petletnega sina, nato sodila še sebi

Hrvaško je v začetku tedna pretresel zločin v kraju Donja Bistra blizu Zagreba. Tridesetletna mama je z nožem ubila svojega petletnega sina in nato še sebe, njuni trupli pa je našel 38-letni oče. Kot danes razkriva hrvaški časnik Jutarnji list, je družino nadzoroval center za socialno delo, vendar ni zaznal ničesar skrb vzbujajočega.

Družina je bila pod nadzorom centra za socialno delo iz Krapine zaradi materialnih težav. "Od časa do časa so prejeli enkratno pomoč. Po rojstvu otroka smo odredili nadzor nad starševsko skrbjo za otroka, da bi jih imeli na očeh, vendar nikoli nismo opazili nobenega zanemarjanja niti nasilja," je za Jutarnji list povedal direktor centra Sergej Erdelja. Dodal je, da je bil otrok vedno vesel in tudi redno cepljen, center pa je bil tudi v stiku s pediatrom.

Center je večkrat podaljšal nadzor nad tem, kako starši skrbijo za otroka, ki po zakonu traja od šest mesecev do enega leta. Po besedah Erdelje se je ukrep iztekel že pred enim letom, a so socialni delavci ocenili, da je treba še naprej obiskovati družino.

"Družino smo zadnjič obiskali 22. februarja letos, a ni bilo nobenih znakov o zanemarjanju otroka. Mama je vedno sodelovala in nismo opazili nobenih znakov o psiholoških težavah. Vsi smo globoko pretreseni. V šoku smo," je še dejal Erdelja.

Zaradi nasilja v družini je na Hrvaškem kljub nadzoru centra za socialno delo pred enim letom umrla tudi dveinpolletna deklica iz Nove Gradiške. Policisti so zaradi suma zlorabe otroka takrat aretirali 24-letno mamo in 27-letnega očeta.

Deklico je center staršem zaradi slabih razmer odvzel kmalu po njenem rojstvu, po dveh letih življenja v rejniški družini pa so jo vrnili biološkim staršem.