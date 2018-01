V sanitarijah centra za varno vožnjo odkrili novorojenčka

V centru varne vožnje na Vranskem so v sanitarijah nekaj pred 10. uro odkrili novorojenčka. Otroka, ki je živ, so še pravočasno rešili in ga s helikopterjem v inkubatorju prepeljali v ljubljansko bolnišnico. Preiskava dogodka je v polnem teku, policisti pa preiskujejo sum poskusa storitve detomora.

V sanitarijah Centra varne vožnje na Vranskem so odkrili novorojenčka. Policija preiskuje sum detomora. Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novorojenčka so v sanitarijah v Centru varne vožnje Vransko odkrili nekaj čez pol deseto uro dopoldne, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Lahko potrdim, da so na Vranskem nekaj pred 10. uro odkrili novorojenčka, ki je še živ. S helikopterjem so ga nato odpeljali v celjsko bolnišnico in nato naprej v Ljubljano," je primer komentirala tiskovna predstavnica Milena Trbulin. Po zadnjih podatkih je stanje novorojenčka stabilno.

Policija preiskuje sum poskusa storitve detomora

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je posadka helikopterja Slovenske vojske ob 11.35 v spremstvu medicinske ekipe iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana poletela v Celje in iz tamkajšnje bolnišnice novorojenčka v inkubatorju prepeljala v UKC Ljubljana.

Kot je pojasnila Trbulinova, je preiskava dogodka v polnem teku. "Preiskava dogodka še poteka, policisti in kriminalisti pa preiskujejo sum poskusa storitve detomora," je povedala.

Po poročanju spletnega portala 24ur.com so otrokovo mater že izsledili in je trenutno v bolnišnični oskrbi.