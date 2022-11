Policija razkriva nove podrobnosti najdbe trupla novorojenčka

Po besedah Tomaževica za zdaj še ni znano, kdaj in od kod so pripeljali odpadke, med katerimi so našli truplo novorojenčka. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin dogodka.

Ob tem naprošajo vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala pri preiskavi, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na anonimno številko 080 1200 ali obvestijo najbližjo policijsko enoto.

Zagrožena kazen za takšno dejanje, če se bo izkazalo, da gre za detomor, je tri leta zapora.

Spomnimo

V soboto zjutraj, nekaj pred osmo uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je bilo na območju Grosupljega najdeno truplo novorojenčka (moškega spola). Truplo novorojenčka so našli v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina. O tragičnem dogodku je prva poročala TV Slovenija.

Kot so včeraj sporočili s policije, so truplo po najdbi odpeljali na obdukcijo na inštitut za sodno medicino v Ljubljano.