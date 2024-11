Tragedija: na vzhodu Nemčije našli trupli novorojenčic

V mestu Wittenberg na vzhodu Nemčije so oblasti našle trupli novorojenčic. Njuno 29-letno mater, ki jo sumijo umora zaradi zanemarjanja, so pridržali. Po navedbah policije in lokalnega tožilstva so trupli dvojčic odkrili v ponedeljek zvečer, potem ko je policija po prejetem obvestilu preiskala materin dom.