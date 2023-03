Policija odkrila, kdo je umoril novorojenčka #video

Policijska uprava Ljubljana je danes objavila izsledke preiskave detomora, ki so ga obravnavali novembra lani. Otrok je bil živorojen, storilka pa njegova 30-letna mati. Truplo novorojenčka so našli v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v bližini Grosupljega pri ločevanju odpadkov.

"Zaključili smo preiskavo detomora. Intenzivna preiskava je potekala od 19. novembra. Pri ogledu in sodni obdukciji je bilo ugotoljeno, da je bil novorojenček živorojen, moškega spola, njegova smrt pa posledica kaznivega dejanja. Kriminalistična in forenzična preiskava je pokazala, da je storilka 30-letna ženska, otrokova mati, ki je utemeljeno osumljena detomora, in smo jo konec februarja ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani," je povedal Novak.

Mati, ki prihaja z območja Grosuplja, ni priprta, saj za to niso obstajali priporni razlogi. O njenem socialnem statusu in identiteti, ki so jo potrdili s kriminalističnim preiskovanjem in zbiranjem obvestil, niso dali izjave.

"V večini so ravno občani tisti, ki najbolj pomagajo pri tovrstnih preiskavah. Nato pa moramo seveda še mi zadostiti dokaznim standardom," je dodal Novak.

Okoliščine so bile nejasne

V času najdbe še niso mogli ugotoviti točnih okoliščin smrti novorojenčka, zato so ga odpeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano.

Tako tudi niso mogli ugotoviti, ali je šlo za umor ali detomor. "O detomoru govorimo izključno takrat, ko je za smrt novorojenčka odgovorna mati med porodom ali takoj po njem, se pravi tudi ne gre za mrtvorojenega otroka," je v izjavi za javnost tedaj pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski postaji Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Zagrožena kazen za takšno dejanje, če se izkaže, da gre za detomor, je tri leta zapora.