Ta znaka horoskopa se dobro ujameta z vsemi

Tehtnica

Za tehtnice velja, da imajo prirojen radar za ljudi. Vedno vidijo oboje, tako svetlo kot temno plat človeka, nikoli pa nikogar ne obsojajo (vsaj na glas ne), ker se zavedajo, da vsakdo nosi svoj križ.

Ker so diplomatske in imajo občutek za pravičnost, so tehtnice idealna družba. Ne glede na to, ali ste impulzivni oven ali zamišljeni rak, bo tehtnica našla način, da se poveže z vami. Njen šarm je kot umetnost – privlači vas počasi in preden se sploh zaveste, ste že pod njenim vplivom.

Strelec

Strelci se dobro razumejo prav z vsemi, ker so tako glede ljudi kot glede sveta nenasitno radovedni. V vsakodnevnih pogovorih ne iščejo konfliktov, ampak pustolovščine. Njihov filozofski duh jim omogoča, da razumejo različne poglede in najdejo skupni jezik tudi s tistimi, s katerimi se vsi drugi sporečejo.

Ne v življenju ne v odnosih ne marajo omejitev, zato se pogosto družijo z zelo različnimi ljudmi. Strelci veljajo za neobremenjene sogovornike, s katerimi je mogoče razpravljati o čemerkoli – od globokih življenjskih vprašanj do bizarnih teorij zarote.