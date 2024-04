Janja nima samo 43 zmag in zlate olimpijske medalje, zdaj ima tudi resnično pravljico #video

Ob svetovnem dnevu knjige je tudi Janja Garnbret dobila svojo pravljico. Pri založbi DZS je izšla slikanica z naslovom Janja in čudežna roža, ki pripoveduje zgodbo o deklici, ki si upa sanjati, na poti do uspeha pa jo spodbujajo in ji pri premagovanju ovir pomagajo družina in prijatelji. Napeta zgodba, v kateri ne manjka slikovitih pravljičnih likov, kakršen je stari Kozel, se prepleta z biografskimi elementi iz otroštva najboljše plezalke na svetu, dopolnjuje pa jo njen osebni nagovor mladim bralcem. Pravljico je tako kot zgodbe o Tini Maze, Goranu Dragiću, Anžetu Kopitarju in Primožu Rogliču napisal Primož Suhodolčan, ilustracije pa so delo Mateja de Cecca. Garnbretova je bila v proces nastajanja vpeta vse od začetka do konca.

Pri založbi DZS pravijo, da slikanica Janja in čudežna roža, ki so jo predstavili danes v Ljubljani, dogodka pa se je udeležila tudi glavna junakinja pravljice, ni samo zgodba o uspehu, ampak je predvsem zgodba o prijateljstvu in o tem, da se je za svoje sanje treba truditi in verjeti vase.

Janja Garnbret v družbi ilustratorja Mateja de Cecce in pisatelja Primoža Suhadolčana. Foto: Ana Kovač

"Z edinstvenim prepletom avtobiografskih elementov in pravljične pripovedi se bodo mladi bralci potopili v zgodbo o otroštvu in začetkih vrhunskih slovenskih športnikov, s katerimi se mladi bralci z veseljem poistovetijo. Janja Garnbret je zagotovo ena izmed njih," poudarja Andreja Kavčič, vodja projekta pri založbi DZS.

To je že peta zgodba v seriji resničnostnih pravljic o legendarnih slovenskih športnikih. Svojo pravljico že imajo nekdanja smučarka Tina Maze, košarkar Goran Dragić, hokejist Anže Kopitar in kolesar Primož Roglič. Vsaka pripoved je prepletena z avtobiografskimi elementi glavnega junaka in njegovim nagovorom bralcu, vse pa družita tudi isti avtor, medtem ko so ilustracije delo Mateja de Cecca in Gorazda Vahna. To zagotovo ni zadnja resničnostna pravljica, so povedali pri DZS, ne želijo pa si poplave teh zgodb, niti ni nujno, da bo tudi v naslednji glavni junak športnik.

Foto: Ana Kovač

Garnbretova se je nedavno vrnila iz Kitajske, kjer je zmagala na obeh uvodnih tekmah sezone, tako v balvanih kot v težavnosti. Naslednjič jo bomo na tekmovanjih videli šele konec junija, ko bo formo pred olimpijskimi igrami testirala v Innsbrucku v Avstriji (od 26. do 30. junija), kjer bo nastopila na preizkušnji v balvanih in težavnosti. Ves fokus Garnbretove in njenega trenerja Romana Krajnika je usmerjen v Pariz, kjer si želi avgusta ubraniti naslov olimpijske prvakinje. Nedavno je mesto ljubezni obiskala zaradi sponzorskih obveznosti.

Pogovor z olimpijsko prvakinjo JanGarnbret bomo na Sportalu objavili jutri zjutraj.

