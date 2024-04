Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je dobro začela drugo tekmo svetovnega pokala v sezoni, prvo v težavnosti. Slovenska šampionka je v Wujiangu v kvalifikacijah končala na vrhu skupaj z Italijanko Lauro Rogora in domačinko Zhilu Luo. Vse tri so osvojile po dva vrhova. V polfinale sta napredovala še Mia Krampl in Luka Potočar.

Janja Garnbret je po zmagi na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanih v okrožju Keqiao v Shaoxingu na Kitajskem tudi na drugi tekmi v tej državi nadaljevala v istem slogu in v težavnosti končala na vrhu kvalifikacij.

"Današnji dosežek je takšen, kot mora biti. Sama sem bila po tekmi na balvanih malo utrujena, kljub temu pa sem vse naredila, kot je treba, in prav veselim se polfinala. Kvalifikacije so bile odlične in tudi smeri niso bile pretirano težke. Pa tudi s prehodom z balvana na 'štrik' ni bilo težav, saj oboje ves čas treniram," je po tekmi povedala olimpijska prvakinja.

V polfinalu bo od Slovenk nastopila tudi Mia Krampl, ki je na uvodni tekmi obstala v polfinalu. Tokrat je v kvalifikacijah zasedla 20. mesto. Za las si je polfinalni nastop priplezal tudi Luka Potočar s 26. mestom, medtem ko je Martin Bergant tekmovanje že končal kot 51.

Luka Potočar se je v polfinale prebil s 26. mestom v kvalifikacijah. Foto: Grega Valančič

"Te prve tekme so vedno nekaj posebnega, saj ne veš, kaj pričakovati in kako so pripravljeni tekmeci. In tudi tokrat je bilo tako. Smeri so bile tehnično zahtevne ter so zahtevale težke in fizično naporne gibe. Pa tudi dnevna forma je bila slaba, nisem se počutil tako dobro kot na balvanih. Vseeno sem vesel, da sem prišel v polfinale. Poskušal se bom dobro spočiti in ne dvomim, da je jutri nastop lahko zelo dober, saj je forma zelo dobra. Jutri to lahko v polfinalu potrdim. A bomo videli," je po nastopu na Kitajskem povedal Potočar.

Najboljši Slovenec na uvodni tekmi sezone v balvanih Anže Peharc pa je že na poti v domovino. Kot so potrdili na slovenski zvezi, se je deveti s prve tekme sezone odločil, da bo tekmo v težavnosti izpustil, ker se želi v miru pripravljati na olimpijske kvalifikacije.

