Anže Peharc bo edini slovenski tekmovalec v odločilnem krogu uvodne tekme svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini balvani na Kitajskem. Tržičan je bil v današnjih kvalifikacijah 11. s štirimi osvojenimi vrhovi smeri in bonusom na četrtem balvanu. Na vrhu razpredelnice sta Japonec Sorato Anraku, s petimi osvojenimi vrhovi zmagovalec skupine A, in najboljši v skupini B Britanec Toby Roberts, s štirimi rešenimi balvani in z bonusom.