Janja Garnbret že na uvodni tekmi do velike zmage

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v okrožju Keqiao v Shaoxingu na Kitajskem. Garnbretova se je v finale zavihtela kot vodilna v kvalifikacijah in polfinalu z največ možnostmi za zmago. V finalu je le še potrdila status najboljše športne plezalke.

Petindvajsetletna Korošica je števec zmag v svetovnem pokalu premaknila na številko 42, kar je največ med vsemi. Janja Garnbret se je po številu uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu izenačila z Južnokorejko Jain Kim. Obe imata po 62 uvrstitev na stopničke. Več jih ima le Japonka Akiyo Noguchi 68.

Slovenska plezalka je bila zanesljiva že v ponedeljkovih kvalifikacijah. S preplezanimi vsemi petimi balvani do vrha, najboljša je bila tudi v polfinalu, ko je kot edina od polfinalistk uspešno rešile tri od štirih balvanskih problemov. Na vrhu razpredelnice pa je ostala tudi po prepričljivem finalnem nastopu, ko tekmice niso dohajale njenega tempa.

Janja Garnbret Foto: Grega Valančič Skozi vse tri kroge uvodne tekme svetovnega pokala je bila v svoji ligi. V izjavi po koncu kvalifikacij si je zaželela težjih postavitev. Postavljavci smeri so njeni želji ustregli. V polfinalu so tekmovalke pričakale postavitve, ki so predstavljale prezahtevno nalogo celo za nekatere najboljše, a ne za slovensko šampionko.

Za prvi torkov balvan je potrebovala pet poskusov. Pri drugem je v prvo prišla do bonusa, a vrha ni osvojila. Zato pa je ključno razliko v primerjavi s tekmicami naredila v tretjem in četrtem balvanu, pri obeh je enkrat šla v smer ter rešila oba problema v prvo. Po polfinalu je na vrhu razpredelnice kot edina s tremi osvojenimi smermi od štirih ostala le še Garnbretova, tako Avstralka Oceania Mackenzie kot olimpijska podprvakinja iz Tokia Miho Nonaka, s katerima si je delila prvo mesto po kvalifikacijah, se nista prebili v finale.

V finalu je znova navdušila, ko je prvi dve smeri osvojila ekspresno v prvo. Prvi balvan je rešila igraje v 25 sekundah, na drugem se je zadržala malček dlje, 44 sekund, za vsak balvan imajo tekmovalke na voljo štiri minute. Le vrh tretjega balvana je osvojila v drugem poskusu. Že z zmago v žepu se je lotila zadnjega balvana in edina osvojila vrh zadnje smeri, problem je rešila v 62 sekundah. Približali sta se ji 22-letna Italijanka Camilla Moroni, ki je bila druga z dvema vrhovoma in bonusom, ter 18-letna kitajska najstnica Zhilu Luo z dvema osvojenima vrhovoma, ki pa zmage Slovenke nista ogrozili.

Mia Krampl, ki je bila 13. po kvalifikacijah, je v polfinalu ostala na repu dvajseterice. Foto: Jan Virt/IFSC

Že v polfinalu pred tem je bil za večino podvig osvojiti vsaj en vrh od štirih. Druga Slovenka Mia Krampl, ki je bila 13. po kvalifikacijah, je ostala na repu dvajseterice, potem ko ni osvojila niti enega od štirih bonusov. Slabši od pričakovanj polfinalni nastop na balvanih za Golničanko, ki se posveča predvsem težavnosti, je znamenje za preplah v lovu na drugo slovensko olimpijsko vozovnico. Na OI v Parizu se bodo plezalci merili v kombinaciji balvanov in težavnosti.

Svetovni pokal za Garnbretovo letos ni v ospredju, njen prvi cilj so olimpijske igre, kjer bo napadala drugo olimpijsko zlato kolajno, potem ko si je že lani zagotovila vozovnico za Pariz. Na Kitajskem bo konec tedna nastopila še v Wujiangu v težavnosti, junija se bo pred avgustovskim nastopom na OI udeležila svetovnega pokala v Innsbrucku.