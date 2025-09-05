V Kopru se je začela zadnja, šesta letošnja tekma v težavnosti v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Za domačimi tekmovalkami so uspešne kvalifikacije. Po pričakovanjih je bila najboljša Janja Garnbret, ki je v lovu na tretjo koprsko zmago osvojila oba vrhova. Odlično se je znašla tudi Lučka Rakovec s tretjim dosežkom kvalifikacij.

Foto: Ana Kovač Janja Garnbret, ki v Kopru lovi 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti, v prvi rundi tekmovanja tekmicam ni pustila veliko prostora. V prvi in drugi smeri je osvojila vrh za najboljši dosežek kvalifikacij. Garnbret je bila dolgo časa edina, ki je zmogla obe kvalifikacijski smeri od prvega do zadnjega oprimka. Nato je dosežek plezalne šampionke ponovila in izenačila Chaehyun Seo iz Južne Koreje za delitev prvega mesta po kvalifikacijah. Tudi letos si Janja v Kopru želi slaviti, a je po njeni oceni konkurenca močna. "Upam, da bo dovolj težko in da bo vsaka pokazala to, za kar je trenirala."

Ob dvakratni olimpijski prvakinji se je od Slovenk zelo dobro odrezala Lučka Rakovec, za katero je letošnja sezona posebna, saj se je uspešno vrnila na tekmovalne stene po bolezni. V prvi smeri je osvojila vrh, v drugi je z višino 48+ zaostala zgolj za vodilno Garnbret, nato se je med obe Slovenki vrnila južnokorejska tekmovalka in Rakovec potisnila na tretje mesto. Rakovec si tretje mesto kvalifikacij deli z Italijanko Lauro Rogoro, ki je tako kot Slovenka prvo smer zmogla do vrha, v drugi pa padla na višini 48+.

Foto: Ana Kovač Lucija Tarkuš se je pognala na deveto mesto z višinama 35+ in 45+. Petkov večerni polfinale sta s 23. oziroma 24. mestom še ujeli Rosa Rekar (35+, 20) in Mia Krampl (31+, 39+). Pri moških se je v polfinale prebil le Luka Potočar (41+, 42+), ki ima sedmo izhodišče. Lana Gorič (27, 36+) na 37., Zala Mlakar-Starič na 38. (24+, 38+), Sara Čopar na 39. (25+, 37+) in Lana Skušek (26+, 35+) na 40. mestu so ostale pred vrati polfinala. Prav tako so Gorazd Jurekovič (23+, 32+), Milan Preskar (27+, 25+), Samo Golob (23+, 15+) in Lovro Črep (22+, 21+) že končali tekmovanje. Uvrstili so se v spodnji del razpredelnice, po 35. mestu.

Polfinale se bo v Plezalnem centru Climbing Plus v Kopru začel ob 20. uri. Finale, za zmago se bo pomerilo najboljših osem, pa bo v soboto, z začetkom prav tako ob 20. uri.