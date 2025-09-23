Slovenski športni plezalec Anže Peharc je s 24. mestom kvalifikacij za las ujel zadnjo vstopnico za nedeljski moški polfinale balvanov na svetovnem prvenstvu v Seulu. Tržičan, ki je bil edini Slovenec na startu današnjih moških kvalifikacij, je osvojil vrh ene balvanske smeri, v preostalih štirih pa je dosegel cono.

Na vrhu sta Japonca Sorato Anraku in Meichi Narasaki s tremi vrhovi in dvema conama v preostalih dveh balvanih.

Danes bodo v kvalifikacijah nastopile tudi plezalke. Od Slovenk so na startnem seznamu Katja Debevec, Jennifer Buckley in Janja Garnbret, ki je v ponedeljek odlično odprla prvenstvo z obema kvalifikacijskima vrhovoma za najboljši dosežek uvodnega dela SP v težavnostnem plezanju.

Nekoliko težje, kot je pričakoval

"Današnja 'runda' je bila nekoliko težja, kot sem pričakoval. Vedel sem, da bo težko, predvsem psihično, a so bili balvani res zahtevni," je za Planinsko zvezo Slovenije dejal Peharc.

"Sem v odlični formi, ampak na teh balvanih to ni prišlo do izraza. Jezen sem, da sem na koncu moral čakati zadnje minute in loviti zadnjo vstopnico v polfinale," je dejal slovenski plezalec, ki bo imel do polfinala, ta bo v nedeljo, nekaj dni premora. "Cilj je dobro odplezati, potem bomo videli, kaj se lahko zgodi," je še dejal.

Gorazd Hren Foto: Nebojša Tejić/STA

Po moških kvalifikacijah balvanov so se v ekipah pritoževali, ker so bili primorani čakati skoraj dve uri, da so dobili končno razvrstitev tekmovalcev.

"Na koncu je bila tudi sreča na naši strani, bilo je kar napeto do zadnjega tekmovalca, ker je bilo zelo veliko pritožb v prvem balvanu na osvojitev cone. Ta cona je bila zelo pomembna, sploh pri zadnjih mestih, in čakali smo do konca. Bila je pritožba tudi na Peharca, ampak na srečo ji niso ugodili, ker je bilo vse v redu z njegovo cono. Na koncu gremo v polfinale, verjamem, da bo Anže tam pokazal veliko več," je po prvem delu današnjega sporeda dejal slovenski selektor Gorazd Hren.

Polfinale in finale v težavnosti bo na sporedu v petek, v soboto bosta na sporedu ženski polfinale in finale balvanov, v nedeljo pa sledi konec prvenstva z moškimi balvanskimi preizkušnjami.

