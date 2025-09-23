Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
8.41

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
športno plezanje Anže Peharc

Torek, 23. 9. 2025, 8.41

1 ura, 28 minut

Anže Peharc s 24. mestom za las ujel polfinale SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Anže Peharc Keqiao 2025 | Anže Peharc je s 24. mestom kvalifikacij za las ujel zadnjo vstopnico za nedeljski moški polfinale balvanov. | Foto Nakajima Kazushige/IFSC

Anže Peharc je s 24. mestom kvalifikacij za las ujel zadnjo vstopnico za nedeljski moški polfinale balvanov.

Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Slovenski športni plezalec Anže Peharc je s 24. mestom kvalifikacij za las ujel zadnjo vstopnico za nedeljski moški polfinale balvanov na svetovnem prvenstvu v Seulu. Tržičan, ki je bil edini Slovenec na startu današnjih moških kvalifikacij, je osvojil vrh ene balvanske smeri, v preostalih štirih pa je dosegel cono.

Na vrhu sta Japonca Sorato Anraku in Meichi Narasaki s tremi vrhovi in dvema conama v preostalih dveh balvanih.

Danes bodo v kvalifikacijah nastopile tudi plezalke. Od Slovenk so na startnem seznamu Katja Debevec, Jennifer Buckley in Janja Garnbret, ki je v ponedeljek odlično odprla prvenstvo z obema kvalifikacijskima vrhovoma za najboljši dosežek uvodnega dela SP v težavnostnem plezanju.

Nekoliko težje, kot je pričakoval

"Današnja 'runda' je bila nekoliko težja, kot sem pričakoval. Vedel sem, da bo težko, predvsem psihično, a so bili balvani res zahtevni," je za Planinsko zvezo Slovenije dejal Peharc.

"Sem v odlični formi, ampak na teh balvanih to ni prišlo do izraza. Jezen sem, da sem na koncu moral čakati zadnje minute in loviti zadnjo vstopnico v polfinale," je dejal slovenski plezalec, ki bo imel do polfinala, ta bo v nedeljo, nekaj dni premora. "Cilj je dobro odplezati, potem bomo videli, kaj se lahko zgodi," je še dejal.

Gorazd Hren | Foto: Nebojša Tejić/STA Gorazd Hren Foto: Nebojša Tejić/STA Veliko pritožb

Po moških kvalifikacijah balvanov so se v ekipah pritoževali, ker so bili primorani čakati skoraj dve uri, da so dobili končno razvrstitev tekmovalcev.

"Na koncu je bila tudi sreča na naši strani, bilo je kar napeto do zadnjega tekmovalca, ker je bilo zelo veliko pritožb v prvem balvanu na osvojitev cone. Ta cona je bila zelo pomembna, sploh pri zadnjih mestih, in čakali smo do konca. Bila je pritožba tudi na Peharca, ampak na srečo ji niso ugodili, ker je bilo vse v redu z njegovo cono. Na koncu gremo v polfinale, verjamem, da bo Anže tam pokazal veliko več," je po prvem delu današnjega sporeda dejal slovenski selektor Gorazd Hren.

Polfinale in finale v težavnosti bo na sporedu v petek, v soboto bosta na sporedu ženski polfinale in finale balvanov, v nedeljo pa sledi konec prvenstva z moškimi balvanskimi preizkušnjami.

Preberite še:

Jain Kim
Sportal Jain Kim, ena najboljših v zgodovini o Janji Garnbret: Takoj sem vedela, da bo velika zvezda
Kvalifikacije plezanje Koper
Sportal Ne le Janja Garnbret, kar štiri Slovenke v finale domače tekme
Kvalifikacije plezanje Koper
Sportal Janja Garnbret dobila kvalifikacije, med najboljšimi tudi Lučka Rakovec
športno plezanje Anže Peharc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.