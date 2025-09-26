19-letna Gorenjka po uspehu kariere: Ne morem verjeti, da se vse to dogaja

Športna plezalka Rosa Rekar je po do zdaj največjem uspehu v karieri, drugem mestu na svetovnem prvenstvu v težavnostnem plezanju, žarela od ponosa. Po razpletu tekme kar ni morala verjetni svojim očem. "Neverjeten občutek, ne morem verjeti, da se vse to dogaja," je povedala v prvi izjavi za Val 202.

19-letna plezalka iz Žirovnice Rosa Rekar je nase opozorila že lani, ko je v kitajskem Guiyangu osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v težavnosti. Letos se je brezkompromisno podala v svojo prvo pravo sezono med članicami in dokazala, da se lahko enakovredno kosa s plezalnimi težkokategornicami. Na šestih tekmah svetovnega pokala v težavnosti se je kar štirikrat prebila v finale in s petim mestom v skupnem seštevku težavnosti prehitela celo Janjo Garnbret. Ta je z dvema zmagama na dveh nastopih zbrala dva tisoč točk in sezono v težavnostnem plezanju končala na sedmem mestu.

A na zmagovalni oder je Rosa stopila "šele" danes, a na najpomembnejši tekmi sezone – na svetovnem prvenstvu.

"Ta uspeh mi ogromno pomeni. Rezultat kaže napredek v primerjavi z lansko sezono, res čutim, da sem napredovala, in na to sem ponosna. V svetovnem pokalu mi je vedno malo zmanjkalo do stopničk, tokrat pa se je vse poklopilo in sem res zelo vesela," je povedala plezalka iz Žirovnice, ki trenira v kranjskem klubu FA pod vodstvom trenerja Anžeta Štremflja.

Rosa Rekar je znova potrdila svojo vrhunskost v težavnostnem plezanju. Foto: Slobodan Mišković

Brez nervoze

Rosa Rekar je kot šesta iz polfinala v finalno smer vstopila tretja po vrsti in nato vse do nastopa Janje Garnbret čakala na razplet. Je bila ob tem zelo nervozna? "Iskreno – ne, nisem bila nervozna," je presenetila z odgovorom. "S svojim plezanjem sem bila zadovoljna in ker je bil moj glavni cilj prikazati dobro plezanje, na katerega sem lahko ponosna, med čakanjem nisem bila živčna. Že ko sem izvedela, da sem tretja, sem bila zelo vesela, ko pa se je izkazalo, da sem druga, še toliko bolj," se je smejalo simpatični plezalki, ki je s svojim dosežkom marsikoga presenetila, zagotovo pa ne njene reprezentančne kolegice Janje Garnbret.

Tudi Janja ji uspeh zelo privošči

"Od Rose sem nekaj takega pričakovala. Ima neverjeten potencial, zelo dobro pleza in je izjemen karakter, zato ji to srebro res privoščim," je uvrstitev mlajše rojakinje pokomentirala Garnbret, ki bi število naslovov svetovne prvakinje lahko že na jutrišnji balvanski preizkušnji zvišala na okroglih deset.

Čeprav je Korošica vajena zmagoslavij, je današnji dan ocenila kot pravljico. "Najlepše je, ko zmagaš na način, ko si vodil po vseh rundah, torej po kvalifikacijah, v polfinalu in seveda v finalu. To je drugo najlepše, najlepše je pa, ko še zmagaš v finalu z vrhom, in to z edinim vrhom," je bila po novem uspehu v pogovoru za Val 202 navdušena slovenska šampionka.

V objemu prijateljice Lučke Rakovec, prav tako odlične sedme v finalu. Foto: Slobodan Mišković

Dvojno slovensko zmago na svetovnem prvenstvu smo nazadnje doživeli leta 2019, ko sta v Hačiodžiju zmagovalni oder delili Garnbret in Mia Krampl.

Nad razpletom finala je bil navdušen tudi selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren. "Izjemno, kaj naj rečem. Ne morem verjeti, da se je v finalu tako poklopilo – pa ne zato, ker bi imeli srečo. Janja je znova pokazala svojo dominanco in dokazala, kako izrazito odstopa od konkurence. Njeno plezanje je bilo preprosto popolno. In Rosa … celo leto je čakala na stopničke, večkrat bila zelo blizu, ves čas kazala odlično formo, na najpomembnejši tekmi pa je odplezala vrhunsko in si povsem zaslužila drugo mesto. Res sem vesel in ponosen na dekleta ter celotno ekipo," je sklenil Hren, ki ga čaka stresen konec tedna.

Kot rečeno, bo jutri v Seulu na sporedu balvanska preizkušnja za dekleta (Garnbret in Jennifer Buckley), v nedeljo pa bo glavni test še za fante, vključno s slovenskim predstavnikom Anžetom Peharcem.